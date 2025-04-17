За два года правительство выделило 13,7 млрд грн на обустройство школьных укрытий

Правительство в течение двух последних лет инвестировало значительные средства в безопасность и доступность образования, выделив 13,7 млрд грн на обустройство и строительство укрытий в школах, а также 2,8 млрд грн на закупку школьных автобусов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, инвестиции в развитие образовательной инфраструктуры являются одним из основных приоритетов в деятельности правительства. Кроме того, регионы получают субвенции на покупку современного оборудования для учебных классов.

"Каждое школьное укрытие, каждый новый компьютер или гаджет для школы, каждая оборудованная лаборатория или мастерская — это новые возможности в обучении, это большие шансы на самореализацию человека, это дополнительная подготовка к вызовам и путь к успеху", — подчеркнул Шмигаль.

Важным направлением инвестиций также реформа "Новая украинская школа" (НУШ), на которую выделено 3,4 млрд грн. Еще почти 500 млн. грн. направлено на приобретение оборудования для старшей школы, что должно способствовать качественной подготовке учащихся к будущему.

"Благодаря комплексной политике "Школа офлайн" уже вернули более 160 тысяч детей до очного обучения. Стремимся довести этот показатель до 300 тысяч", — подчеркнул премьер.

Напомним, с начала года через электронный каталог Prozorro Market общины закупили 110 новых школьных автобусов для подвоза учащихся. Часть транспорта была приобретена для замены уничтоженного в результате войны.