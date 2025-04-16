Общины закупили 110 школьных автобусов отечественного производства с начала 2025 года

С начала года через электронный каталог Prozorro Market общины закупили 110 новых школьных автобусов для подвоза учащихся. Часть транспорта была приобретена для замены уничтоженного в результате войны.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в 2025 году правительство выделило на программу 1,6 млрд грн. Автобусы изготавливаются в Украине, на заводах в Чернигове, Черкассах, Луцке и Запорожье, а в производственную цепь вовлечено более 200 украинских компаний.

Лидером по количеству закупок с начала года стала Ивано-Франковская область – здесь приобрели 40 автобусов. Регион уже использовал более 85% субвенции, выделенной правительством на 2025 год.

Также новые автобусы получат:

Львовская область — 30 автобусов

Николаевская область — 12 автобусов

Волынская область — 12 автобусов

Хмельницкая область — 10 автобусов

Кировоградская область — 5 автобусов

Черкасская область — 1 автобус

Согласно условиям программы, государство покроет от 70 до 95% стоимости автобусов, а остальные расходы компенсируют местные бюджеты. В этом году планируется приобрести около 600 автобусов.

Как отметили в ведомстве, субвенция Правительства на школьные автобусы призвана сделать образование доступным для всех учащихся. В первую очередь средства направляют в те регионы, где больше детей нуждаются в подвозе в школы, но пока не имеют такой возможности.

Уже третий год общины имеют возможность покупать школьные автобусы через Prozorro Market, где за это время было приобретено более 1000 единиц на сумму, превышающую 3 миллиарда гривен. Электронный каталог администрируется государственным учреждением "Профессиональные закупки", которое определяет технические стандарты товаров и проверяет надежность поставщиков.

Программа "Школьный автобус"

С 2024 года программа "Школьный автобус" реализуется благодаря финансовому сотрудничеству между Европейским Союзом и Украиной в рамках реализации инструмента Ukraine Facility.

Внедрение программы координируется Министерством образования и науки Украины в сотрудничестве с Министерством экономики через Prozorro Market. Программа является частью национальной политики "Сделано в Украине", которую инициировал Президент Владимир Зеленский.

Напомним, Кабмин принял решение о выделении 1,6 миллиарда гривен на закупку более 600 школьных автобусов для украинских школ. Программа направлена на улучшение доступа к образованию для детей, проживающих в отдаленных или пострадавших от войны районах, а также на поддержку украинского производства.

Благодаря этой субвенции общины смогут закупить новые автобусы или заменить поврежденные или уничтоженные во время войны. В общей сложности планируется приобрести около 460 автобусов для школ Украины.