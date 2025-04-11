Правительство выделило 1,6 млрд грн на закупку более 600 школьных автобусов

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 1,6 миллиарда гривен на закупку более 600 школьных автобусов для украинских школ. Программа направлена на улучшение доступа к образованию для детей, проживающих в отдаленных или пострадавших от войны районах, а также на поддержку украинского производства.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Средства субвенции будут направлены в те регионы, где больше детей нуждаются в подвозе в школу, однако пока не имеют такой возможности.

Государство будет покрывать от 70% до 95% стоимости автобусов в зависимости от финансовой состоятельности общин. Остальные расходы компенсируют местные бюджеты.

Автобусы будут закупать через Prozorro Market, а сама процедура будет длиться до 10 дней. Это позволит общинам приобрести транспорт даже при ограниченном бюджете.

Программой также предусмотрено обязательное наличие по меньшей мере одного автобуса, оборудованного для детей с особыми образовательными потребностями в каждой общине.

Получат автобусы в частности военные лицеи, школы, транспорт которых был уничтожен в результате боевых действий, вновь опорные школы, а также заведения, в которых учится не менее 100 учеников.

Программа "Школьный автобус" проходит третий год. В 2023-2024 годах закупили 1007 автобусов более чем на 3 млрд.грн.

В прошлом году общины получили более 500 автобусов для безопасного и комфортного подвоза учащихся.

Добавим, ранее сообщалось, что благодаря этой субвенции общины смогут закупить новые автобусы или заменить те, которые были повреждены или уничтожены во время войны. В общей сложности планируется приобрести около 460 автобусов для школ Украины.