Уряд виділив 1,6 млрд грн на закупівлю понад 600 шкільних автобусів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 1,6 мільярда гривень на закупівлю понад 600 шкільних автобусів для українських шкіл. Програма спрямована на покращення доступу до освіти для дітей, які проживають у віддалених або постраждалих від війни районах, а також на підтримку українського виробництва.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти субвенції буде спрямовано в ті регіони, де найбільше дітей потребують підвезення до школи, однак наразі не мають такої можливості.

Держава покриватиме від 70% до 95% вартості автобусів — залежно від фінансової спроможності громад. Решту витрат компенсують місцеві бюджети.

Автобуси закуповуватимуть через Prozorro Market, а сама процедура триватиме до 10 днів. Це дозволить громадам придбати транспорт навіть за обмеженого бюджету.

Програмою також передбачено обов’язкову наявність щонайменше одного автобуса, обладнаного для дітей з особливими освітніми потребами, у кожній громаді.

Отримають автобуси зокрема військові ліцеї, школи, транспорт яких було знищено внаслідок бойових дій, новостворені опорні школи, а також заклади, у яких навчається не менше 100 учнів.

Програма "Шкільний автобус" триває третій рік. У 2023-2024 роках закупили 1007 автобусів на понад 3 млрд.грн.

Минулого року громади отримали понад 500 автобусів для безпечного і комфортного підвезення учнів.

Додамо, раніше повідомлялося, що завдяки цій субвенції громади зможуть закупити нові автобуси або замінити ті, що були пошкоджені або знищені під час війни. Загалом планується придбати близько 460 автобусів для шкіл України.