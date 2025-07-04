РФ атакувала Київ дронами та ракетами: пошкоджені будинки та залізнична інфраструктура (ФОТО)

Російська терористична армія вночі 4 липня атакувала Київ ударними дронами та балістичними ракетами. Поранення отримали 19 мешканців столиці. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста.

Про це пише Delo.ua.

Наслідки обстрілу

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків і на території навчального закладу. Без горіння.

У Солом'янському – падіння уламків на нежитлову забудову. А також на території гаражного кооперативу. Там пожежа. Також у цьому районі палали складські приміщення. Та було загоряння в адміністративній будівлі.

У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. У приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок (введений в експлуатацію, але не заселений мешканцями). Пожежа сталася на першому поверсі будинку. Також пожежа в приватному секторі.

Падіння уламків також зафіксували у Голосіївському районі столиці. Там пошкодження в медичному закладі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко порадив мешканцям столиці закрити вікна через високу концентрація продуктів горіння через пожежі, які виникли внаслідок обстрілів.

Кличко повідомив, що кількість постраждалих у Києві станом на ранок збільшилася до 23.

14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Також унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий. Рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований, а тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

Пошкодження залізничної інфраструктури

В "Укрзалізниці" повідомили, що в результаті ворожого обстрілу сталося пошкодження залізничної інфраструктури в межах Києва.

Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

"Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський", - додали в компанії.

Нагадаємо, вночі 23 червня ворог завдав масованого комбінованого удару балістикою та ударними дронами по Києву, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури.