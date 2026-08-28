Через атаку РФ знищено склад видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА": очікуються затримки замовлень

У ніч проти 28 серпня внаслідок чергової російської атаки було повністю знищено склад, з якого безпосередньо відвантажували книжки видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву директора видавництва Івана Малковича.

Через значні руйнування приміщення та втрату великого накладу надрукованих видань компанія попередила про тимчасові затримки з доставленням замовлень покупцям.

"Знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання, тому найближчим часом в "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" будуть затримки з відправленням замовлень. Згоріло багато наших розкішних книжок на велику суму", — зазначив Малкович.

Він додав, що це вже не перший випадок пошкодження інфраструктури видавництва: раніше ударні хвилі та атаки неодноразово вибивали вікна й двері та нищили продукцію на головному складі компанії в різних локаціях.

Наразі видавництво шукає нові складські площі з належними умовами зберігання, розташовані далі від столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ згоріли три склади з книжками Vivat та партнерів. У Києві через влучання безпілотників згоріли приміщення, де зберігалася друкована продукція видавництва.

Крім того, російські військові атакували склад із книгами Readeat та українських видавництв. Ударний дрон влучив у столичний логістичний об'єкт, де зберігалися наклади низки вітчизняних книговидавців.