Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" відновило відправку замовлень після руйнування складу

Українське видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га” відновило роботу свого нового складу та вже цього тижня розпочало відправку замовлень читачам.

Як пише Dilo, про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Наразі відправлення здійснюються у порядку черги. У видавництві сподіваються, що протягом наступного робочого тижня вдасться розіслати всі накопичені замовлення, після чого команда зможе повністю повернутися до звичного ритму роботи.

Коли посилка вирушить до клієнта, він отримає відповідне сповіщення з номером товарно-транспортної накладної.

Водночас у компанії попереджають про певні труднощі: у частині замовлень можуть бракувати окремі книжки, оскільки частина накладів була знищена.

"На жаль, у частині замовлень бракує окремих книжок, адже деякі наклади були знищені. Якщо це стосується саме вашого замовлення, ми обов’язково зв’яжемося з вами", – наголосили у команді видавництва.

31 серпня "А-ба-ба-га-ла-ма-га" повідомляла, що планує відновити надсилання книг покупцям на початку вересня.

Удари по складах книжок

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська атака пошкодила та знищила книжкові наклади щонайменше трьох десятків українських видавництв і книгарень на складі "Нової пошти" у Святопетрівському на Київщині.

Зокрема, постраждали такі видавництва: "Видавництво Старого Лева", Vivat, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Книголав", "Лабораторія", "Наш Формат", ArtBooks, "Ранок", BookChef та інші.

Засновник і директор "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович повідомив, що через значні руйнування приміщення та втрату великого накладу надрукованих видань можливі тимчасові затримки з доставленням замовлень покупцям.

Раніше засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов теж повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців.

Зауважимо, що український книжковий ринок переживає подвійний удар: на тлі зниження попиту галузь зазнає прямих втрат через російські атаки. Видавництва втрачають склади та наклади, змушені перебудовувати логістику, переглядати інвестиційні плани та скорочувати видавничі програми.