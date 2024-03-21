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Чехия отправила в Украину свои последние вертолеты Ми-24
Правительство Чехии одобрило отправку в Украину последней партии вертолетов советской эпохи Ми-24 в количестве двух единиц.
Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает издание Denikn.
"У нас больше нет оборудования, которое мы могли бы пожертвовать", – отметила она.
Издание пишет, что две недели назад министр обороны пришла к правительству с секретным документом и предложением по передаче Украине вертолетов, которое Кабмин в итоге поддержал.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Эта передача вертолетов Ми-24 станет третьей с начала полномасштабного вторжения. Впервые Чехия передала четыре летательных аппарата в июле 2022 года, а второй раз - летом 2023 года.
Как тогда заявляла министр Чернохова, советские вертолеты Ми-24 проделали отличную службу, хотя и прослужили дольше ожидаемого. Они качественные и долго выполняли задачи в пользу армии и в зарубежных операциях.
Напомним, Генеральный штаб Северной Македонии также согласовал решение передать Украине 12 вертолетов Ми-24, изготовленных в 1980-х годах. Эти вертолеты Северная Македония купила у Украины в 2001 году. Армия страны не использует вертолеты с 2015 года.
Вертолеты – далеко не единственное, чем Чехия помогает Украине в ее борьбе со страной-агрессором. В частности, речь идет об инициативе по закупке 800 тысяч боеприпасов, которые критически нужны Украине на поле боя.
Чешская инициатива по боеприпасам для Украины
Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран вне ЕС была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.
"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.
Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.
"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Позже стало известно, что Нидерланды выделяют €100 млн на снаряды для Украины. Также о выделении €140 млн на закупку снарядов объявила и Норвегия. Впоследствии к инициативе присоединились Люксембург, Швеция и Португалия.
8 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов.
Фото: ua.depositphotos.com