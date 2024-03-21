Эстония выделяет военную помощь для Украины в размере €20 млн

Эстония направит Украине очередной пакет военной помощи в размере €20 млн, который будет включать артиллерийские боеприпасы, критически необходимые для противодействия российской агрессии.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Эстонии.

"В пакет помощи войдут противотанковые пушки, взрывчатые вещества, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и многое другое. Мы составили этот пакет, сосредоточившись на том, чтобы обеспечить максимальную выгоду для Украины, но не снизить обороноспособность Эстонии", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев.

Отмечается, что пакет помощи будет включать в себя снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Евросоюза по отправке одного миллиона снарядов в Украину. Взнос Эстонии будет частично профинансирован Данией, а точное количество боеприпасов не будет разглашаться из соображений безопасности.

"Тот обзор, который провел нам министр обороны Умеров по ситуации на поле боя, подтвердил, что этот пакет помощи очень нужен. Но это также наглядно показало, что накануне лета Украине нужно прежде всего: боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запасные части и средства радиоэлектронной борьбы", – отметил министр Певкур после встречи с министром обороны Украины Русланом Умеровым.

Ранее Эстония поставляла Украину, в частности, противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, средства медицинской защиты и т.д.

Помощь от Эстонии Украины

В апреле 2023 года Эстония передала Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и артиллерийские боеприпасы, а в июне того же года объявила о новом пакете военной помощи, в который войдет оборудование для борьбы с дронами и разминирование.

Кроме того, в Министерстве обороны Эстонии отмечали, что она в сотрудничестве с Ирландией передаст для ВСУ полевой военный госпиталь.

Эстония уже выделила для Украины военную помощь на сумму почти €500 млн, и в последующие 4 года продолжит оказывать Киеву помощь в размере 0,25% ВВП страны. Также Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по €14 млн на развитие страны.

Отметим, что ВВП Эстонии в 2022 году, по данным Международного валютного фонда, оценивался в $38 млрд, в 2021 – $36,9. При этом по итогам недавно завершившегося 2023 года ожидается его рост до $41,8 млрд.