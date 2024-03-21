Естонія виділяє військову допомогу для України у розмірі €20 млн

Естонія направить Україні черговий пакет військової допомоги у розмірі €20 млн, який включатиме артилерійські боєприпаси, критично необхідні для протидії російській агресії.

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Про це повідомили у Міністерстві оборони Естонії.

"У пакет допомоги увійдуть протитанкові гармати, вибухові речовини, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру та багато іншого. Ми склали цей пакет, зосередившись на тому, щоб забезпечити максимальну вигоду для України, але не знизити обороноздатність Естонії", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва.

Зазначається, що пакет допомоги включатиме снаряди калібру 155 мм, що є додатковим вкладом Естонії в ініціативу Євросоюзу з відправки одного мільйона снарядів в Україну. Внесок Естонії буде частково профінансований Данією, а точна кількість боєприпасів не розголошуватиметься з міркувань безпеки.

"Той огляд, який провів нам міністр оборони Умєров щодо ситуації на полі бою, підтвердив, що цей пакет допомоги дуже потрібний. Але це також наочно показало, що напередодні літа Україні потрібно насамперед: боєприпаси, всі елементи протиповітряної оборони, а також запасні частини та засоби радіоелектронної боротьби", – зазначив міністр Певкур після зустрічі з міністром оборони України Русланом Умєровим.

Раніше Естонія постачала Україні, зокрема, протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові шпиталі, засоби медичного захисту і т. д.

Допомога від Естонії Україні

У квітні 2023 року Естонія передала Збройним силам України прилади нічного бачення та артилерійські боєприпаси, а у червні того ж року оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування.

Крім того, у Міністерстві оборони Естонії зазначали, що вона у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ польовий військовий шпиталь.

Естонія вже виділила для України військову допомогу на суму майже €500 млн, і в наступні 4 роки продовжить надавати Києву допомогу у розмірі 0,25% ВВП країни. Також Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по €14 млн на розвиток країни.

Зазначимо, що ВВП Естонії у 2022 році, за даними Міжнародного валютного фонду, оцінювався у $38 млрд, у 2021 – $36,9. При цьому за підсумками 2023 року, що недавно завершився, очікується його зростання до $41,8 млрд.