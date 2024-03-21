Чехія відправила в Україну свої останні гелікоптери Мі-24

Уряд Чехії схвалив відправку в Україну останньої партії гелікоптерів радянської епохи Мі-24 у кількості двох одиниць.

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Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, передає видання Denikn.

"У нас більше нема обладнання, яке ми могли б пожертвувати", - зазначила вона.

Видання пише, що два тижні тому міністр оборони прийшла до уряду із секретним документом і пропозицією щодо передачі Україні гелікоптерів, яку Кабмін в результаті підтримав.

Ця передача гелікоптерів Мі-24 стане третьою з початку повномасштабного вторгнення. Вперше Чехія передала чотири літальних апарати у липні 2022 року, а вдруге – влітку 2023 року.

Як тоді заявляла міністр Чернохова, радянські вертольоти Мі-24 виконали відмінну службу, хоча й прослужили довше очікуваного. Вони якісні та тривалий час виконували завдання на користь армії та в зарубіжних операціях.

Нагадаємо, Генеральний штаб Північної Македонії також погодив рішення передати Україні 12 вертольотів Мі-24, виготовлені в 1980-х роках. Ці вертольоти Північна Македонія купила в України у 2001 році. Армія країни не використовує вертольоти з 2015 року.

Гелікоптери – далеко не єдине, чим Чехія допомагає Україні в її боротьбі з країною-агресором. Зокрема, йдеться про ініціативу із закупівлі 800 тисяч боєприпасів, які критично потрібно Україні на полі бою.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн поза межами ЄС була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив президент Чехії Петр Павел.

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють €100 млн на снаряди для України. Також про виділення €140 млн на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія. Згодом до ініціативи доєдналися Люксембург, Швеція і Португалія.

8 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже зібрано кошти на купівлю 300 тисяч снарядів.

Фото: ua.depositphotos.com