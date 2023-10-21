Дроны и средства РЭБ будут скорее попадать в ВСУ

Теперь производители средств РЭБ и БПЛА будут получать допуск к эксплуатации по упрощенной процедуре — без бумажной волокиты и излишней бюрократии. Это даст старт массовому производству средств РЭБ и еще больше масштабирует производство дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что правительство поддержало постановление, разработанное МО Украины, согласно которому теперь допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.

Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

"До этого процесс допуска к эксплуатации был неоправданно длительным – изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооруженных Сил. Это недопустимо во время войны", – подчеркивают в Минобороны.

Там добавляют, что теперь Генштаб ВСУ будет утверждать технические требования для БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации.

Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ.

Напомним, недавно Министерство обороны Украины приняло на поставку новые образцы военной техники – вертолет ПО 105 Е-4 и скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС.

Также ведомство приняло на вооружение для военных очередные образцы бронетехники – три модификации танков Leopard.