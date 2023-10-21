Дрони та засоби РЕБ швидше потраплятимуть до ЗСУ

Тепер виробники засобів РЕБ та БпЛА отримуватимуть допуск до експлуатації за спрощеною процедурою — без паперової тяганини та зайвої бюрократії. Це дасть старт масовому виробництву засобів РЕБ та ще більше масштабує виробництво дронів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що Уряд підтримав постанову, розроблену МО України, згідно якої тепер допуск безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.

Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

"До цього процес допуску до експлуатації був невиправдано тривалим - вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних Сил. Це неприпустимо під час війни", - наголошують в Міноборони.

Там додають, що відтепер Генштаб ЗСУ затверджуватиме технічні вимоги для БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації.

Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України прийняло на постачання нові зразки військової техніки – гелікоптер ВО 105 Е-4 та швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Також відомство прийняло на озброєння для військових чергові зразки бронетехніки – три модифікації танків Leopard.