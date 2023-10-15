Гелікоптер і мотоцикл для ЗСУ. Міноборони прийняло на постачання нову техніку

Міністерство оборони України прийняло на постачання нові зразки військової техніки – гелікоптер ВО 105 Е-4 та швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС. Про це 15 жовтня повідомила пресслужба Міноборони.

Як зазначили у відомстві, вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження. Крім того, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.

Відомо, що гелікоптер ВО 105 виробляла німецька авіакомпанія Messerschmitt-Bölkow-Blohm, яка згодом стала частиною Airbus Group. Повітряні судна випускалися до 2001 року. ВО 105 Е-4 – це модифікована версія вертольота.

За даними Flight Global, ВО 105 є на озброєнні Албанії (4 одиниці), Бахрейну (6), Чилі (4), Гондурасу (1), Індонезії (22), Перу (2) та Південної Кореї (12).

Що стосується мотоцикла KTM 450 ЕХС, то в Міноборони поінформували, що він дозволяє транспортувати військовослужбовців і легке озброєння пересіченою місцевістю.