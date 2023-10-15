Вертолет и мотоцикл для ВСУ. Минобороны приняло на поставку новую технику

Министерство обороны Украины приняло на поставку новые образцы военной техники – вертолет ВО 105 Е-4 и скоростной мотоцикл KTM 450 ЕХС. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Минобороны.

Как отметили в ведомстве, вертолет ВО 105 Е-4 немецкого производства используется для наблюдения. Кроме того, на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.

Известно, что вертолет ВО 105 производила немецкая авиакомпания Messerschmitt-Bölkow-Blohm, которая впоследствии стала частью Airbus Group. Воздушные судна выпускались до 2001 года. ВО 105 Е-4 – это модифицированная версия вертолета.

По данным Flight Global, ВО 105 находится на вооружении Албании (4 единицы), Бахрейна (6), Чили (4), Гондураса (1), Индонезии (22), Перу (2) и Южной Кореи (12).

Что касается мотоцикла KTM 450 ЭХС, то в Минобороны проинформировали, что он позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности.