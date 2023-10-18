Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ три модифікації танків Leopard

Міністерство оборони України прийняло на озброєння для військових чергові зразки бронетехніки – три модифікації танків Leopard.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що відомство прийняло на озброєння для ЗСУ танки "Leopard" 2А6, "Leopard" 2А5 та "Leopard" 1А5.

"Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що Міноборони приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що танки "Leopard" модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Зауважимо, щоб допомогти Україні литовська армія спільно з представниками оборонно-промислового комплексу Німеччини вирішила ремонтувати в Литві танки Leopard, які були пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України прийняло на постачання нові зразки військової техніки – гелікоптер ВО 105 Е-4 та швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС.