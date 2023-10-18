Минобороны приняло на вооружение для ВСУ три модификации танков Leopard

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для военных очередные образцы бронетехники – три модификации танков Leopard.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что ведомство приняло на вооружение для ВСУ танки "Leopard" 2А6, "Leopard" 2А5 и "Leopard" 1А5.

"Эти танки Украина получила от западных партнеров и они эффективно зарекомендовали себя в боях. Тем, что Минобороны принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Заметим, чтобы помочь Украине литовская армия совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса Германии решила ремонтировать в Литве танки Leopard, поврежденные в результате боевых действий в Украине.

Напомним, недавно Министерство обороны Украины приняло на поставку новые образцы военной техники – вертолет ПО 105 Е-4 и скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС.