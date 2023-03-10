"Люті Пташки": БФ Dignitas и Uklon объявляют сбор на 1 000 ударных FPV-дронов от украинских производителей

Несмотря на большое количество сборов, необходимость в дронах остается большой – по данным экспертов, в среднем Украина закрывает всего до 10% потребностей на фронте.

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Сервис вызова авто Uklon и БФ Dignitas запускают масштабную программу закупки ударных дронов для фронта – "Люті Пташки". И приглашают приобщиться к совместной закупке первых 1000 ударных FPV-дронов украинского производства. Главное преимущество таких дронов – они настолько быстры и маневренны, что способны попасть и догнать практически любую цель на поле боя, тем самым сохранив жизнь украинскому бойцу. Необходимая сумма – 30 миллионов гривен.

Среди всех участников сбора, кто внесет более 300 грн, Uklon и БФ Dignitas разыграют памятные подарки с автографом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Производством дронов будут заниматься украинские компании. Это позволит быстро помочь нашей армии – сейчас и в будущем – построив бесперебойную систему производства молодыми технологическими компаниями.

По словам Марии Берлинской, соучредительницы БФ Dignitas и руководительницы Центра поддержки аэроразведки, дроны стали ключевым элементом поля боя.

"У нас есть цель системного и профессионального обеспечения армии ударными беспилотниками. В конце концов, это ключ дрона к победе в нашей войне. 10 марта мы начинаем сбор первых 1000 драонов для наших ударных единиц. Дрони, как и все остальное в войне - снаряды, пушки, танки - это материал, который сейчас разрабатывается. На практике это означает, что там, где нет беспилотников, производным материалом являются люди. Нет десятков тысяч драонов - то есть, десятки тысяч людей теряют жизнь и здоровье , - сказала Мария Берлинская в интервью. Сейчас украинцы постоянно покупают беспилотники, что дает огромный эффект. Хотя они и теряются, наши люди остаются живы. Вот почему дронов много не бывает - мы сражаемся с технологиями, интеллектом, а не людьми!"



FPV (First Person View) дроны способны выполнять задачи, которые не могут выполнить другие коммерческие коптеры – преследование и уничтожение. Установленные камеры и современные средства связи позволяют оператору следить за передвижением противника в режиме реального времени и в то же время оставаться в укрытии и быть защищенными от обстрела.

"Мы рады объявить о нашем большом сборе на украинские FPV дроны-камикадзе, которые будут помогать ВСУ уничтожать российского врага. Эти "птички" смогут залететь в блиндаж, уничтожить авто оккупантов. Кроме того, системная работа таких дронов защищает в среднем один-два взвода, спасает жизнь и здоровье полсотни людей, такие дроны — для одноразового использования и всегда критически необходимы на фронте, поэтому наш сбор – это начало инвестирования в серийное производство украинских дронов в Украине", – рассказал Дмитрий Дубровский, соучредитель и CEO Uklon.

Сбор "Люті Пташки" продлится с 10 марта. Перевести любую сумму можно через приложение Uklon, нажав кнопку "Донат" и выбрав "Збір на Люті Пташки", по реквизитам фонда Dignitas или по ссылке.

Отметим, Dignitas (лат. достоинство) – благотворительный фонд, международная волонтерская группа которого существует с 2013 года. Среди деятельности фонда: технологическая поддержка украинских защитников, обеспечение и обучение защитников и спасателей и реабилитация ветеранов. Фонд создан большой командой единомышленников, среди которых Люба Шипович, Мария Берлинская, Дима Кавун, Лера Голощапова, Антонина Кумко и уже более сотни активистов и волонтеров.

Команда Dignitas

Исполнительный директор – Люба Шипович, соучредитель и член совета директоров американо-украинской организации "Вместе для Украины", соучредитель мемориальной стипендии имени Богдана Радченко (погибшего добровольца), которую предоставляют ветеранам АТО/ООС для обучения; основательница Veteranius, - проекту IT-обучения для ветеранов.

Руководитель Victory Drones – Мария Берлинская, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", которая занимается образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными, аэроразведки во время российско-украинской войны.

Руководитель IT – Дмитрий Кавун. Ментор Veteranius, эксперт в области кибербезопасности, которой занимается более четырнадцати лет с почти 20-летней карьеры в сфере IT. Управляет командой кибер профессионалов.

Координатор Procurement & In-kind donations – Антонина Кумко. Президент Protez Hub (Проект Поддержки Протезирования в Украине).

Финансовый директор - Валерия Голощапова, финансистка с десятилетним опытом. Руководит проектом крупной украинской IT компании; а еще она известна волонтер и бывший парамедик АТО.