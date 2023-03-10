"Люті Пташки": БФ Dignitas та Uklon оголошують збір на 1 000 ударних FPV-дронів від українських виробників

Попри велику кількість зборів, необхідність у дронах залишається великою – за даними експертів, у середньому Україна закриває лише до 10% потреб на фронті.

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Сервіс виклику авто Uklon та БФ Dignitas запускають масштабну програму закупівлі ударних дронів для фронту – "Люті Пташки". Та запрошують долучитись до спільної закупівлі перших 1 000 ударних FPV-дронів українського виробництва. Головна перевага таких дронів – вони настільки швидкі та маневрені, що здатні влучити і наздогнати практично будь-яку ціль на полі бою, тим самим зберігши життя українському бійцю. Необхідна сума — 30 мільйонів гривень.

Серед усіх учасників збору, хто зробить внесок понад 300 грн, Uklon та БФ Dignitas розіграють пам'ятні подарунки з автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Виробництвом дронів займатимуться українські компанії. Це дозволить швидко допомогти нашій армії – зараз і в майбутньому – побудувавши безперебійну систему виробництва молодими технологічними компаніями.

За словами Марії Берлінської, співзасновниці БФ Dignitas та керівниці Центру підтримки аеророзвідки, дрони стали ключовим елементом поля бою.

"Ми маємо на меті системне і професійне забезпечення армії ударними дронами. Адже саме ударні дрони ключ до перемоги у нашій війні. 10-го березня ми починаємо збір на перших 1000 дронів для наших ударних підрозділів. Дрони, як і все на війні — снаряди, гармати, танки — розхідний матеріал. На практиці це означає, що там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди. Немає десятків тисяч дронів – значить, десятки тисяч людей втрачають життя і здоров'я, – зазначила Марія Берлінська в одному з інтерв’ю. – Зараз українці постійно купують дрони, що дає колосальний ефект. Хоч вони й втрачаються, але наші люди залишаються живими. Тому дронів багато не буває – воюємо технологіями, розумом, а не людьми!".

FPV (First Person View) дрони здатні виконувати завдання, яке не можуть виконати інші комерційні коптери – переслідування і знищення. Встановлені камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору стежити за пересуванням супротивника у режимі "реального часу" і водночас залишатися в укритті та бути захищеним від обстрілу.

"Ми раді оголосити про наш великий збір на українські FPV дрони-камікадзе, які допомагатимуть ЗСУ нищити російського ворога. Ці "пташки" зможуть залетіти у бліндаж, знищити авто окупантів. Крім того, системна робота таких дронів захищає в середньому один-два взводи та рятує життя і здоров’я півсотні людей. Такі дрони — для одноразового використання і завжди є критично необхідними на фронті. Тож наш збір – це початок інвестування у серійне виробництво українських дронів. Нам важливо бути одним із тих, хто підтримує та розвиває галузь безпілотних технологій в Україні", – розповів Дмитро Дубровський, співзасновник та CEO Uklon.

Збір "Люті Пташки" триватиме з 10 березня. Переказати будь-яку суму можна буде через застосунок Uklon, натиснувши кнопку "Донат" та обравши "Збір на Люті Пташки", за реквізитами фонду Dignitas або за посиланням.

Зазначимо, Dignitas (лат. гідність) — благодійний фонд, міжнародна волонтерська група якого існує з 2013 року. Серед діяльності фонду: технологічна підтримка українських захисників, забезпечення та навчання захисників та рятувальників і реабілітація ветеранів. Фонд створений великою командою однодумців, серед яких Люба Шипович, Марія Берлінська, Діма Кавун, Лера Голощапова, Антоніна Кумка та вже понад сотня активістів і волонтерів.

Команда Dignitas

Виконавча директорка – Люба Шипович, співзасновниця та член ради директорів американсько-української організації «Разом для України», співзасновниця меморіальної стипендії імені Богдана Радченка (загиблого добровольця), яку надають ветеранам АТО/ООС для навчання; засновниця Veteranius, - проєкту IT-навчання для ветеранів.

Керівниця Victory Drones – Марія Берлінська, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально- технічною допомогою здійснення українськими військовими, аеророзвідки під час російсько-Української війни.

Керівник IT – Дмитро Кавун. Ментор Veteranius, експерт у галузі кібербезпеки, якою займається понад чотирнадцять років із майже 20-річної кар'єри в IT сфері. Керує командою кібер професіоналів.

Координаторка Procurement & In-kind donations – Антоніна Кумка. Президентка Protez Hub (Проєкт Підтримки Протезування в Україні).

Фінансова директорка – Валерія Голощапова, фінансистка з десятирічним досвідом. Керує проєктом великої української IT компанії; а ще вона відома волонтерка та колишній парамедик АТО.