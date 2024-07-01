В Україні запустили серійне виробництво далекобійних ударних дронів

Україна запустила у серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Наразі вони уражають ворожі стратегічні об’єкти на відстані понад 1000 км.

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Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю АрміяInform.

Він нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробництво FPV-дронів.

"Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво", -заявив гендиректор "Укроборонпрому".

Сметанін, що ворога не можна недооцінювати, особливо "такого потужного як Росія".

"Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа - хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", - додав очільник "Укроборонпрому".

Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе

У 2024 році Україна зрівнялася з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, які за своїми технічними характеристиками схожі на іранські дрони-камікадзе.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Наразі підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.

Президент Володимир Зеленський поставив перед Україною ціль у 2024 році виробити один мільйон безпілотних літальних апаратів з видом від першої особи (FPV), які є дешевими у виготовленні та мають величезну кількість озброєнь обох сторін на фронті.

Також у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виготовляють дрони, що можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.