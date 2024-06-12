"Укроборонпром" оголосив про створення спільного підприємства з Amentum Services

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з Amentum Services, Inc (США) – однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.

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Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва.

"Раніше представники Amentum Services, Inc відвідали підприємства "Укроборонпрому", оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал. Вітчизняні зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США", - йдеться в повідомленні.

Від АТ "Українська оборонна промисловість" Меморандум підписав генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc – Джо Данавей, президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій.

Подія відбулася у присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Україна нарощує виробництво зброї

Завдяки плідному міжнародному партнерству Укроборонпром поступово посилює свій бронетанковий напрямок. 10 червня поточного року у рамках спільного підприємства з Rheinmetall відкрито перший спільний цех з ремонту і виробництва німецької бронетехніки в Україні.

Також повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів і мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Крім того, "Укроборонпром" підписав меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

А у січні 2024 року стало відомо, що "Укроборонпром" розпочинає стратегічне партнерство із чотирма литовськими компаніями, які спеціалізуються на інноваційних розробках та виробництві військової техніки.