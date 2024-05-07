"Укроборонпром" починає виробляти боєприпаси калібрів НАТО - 60-мм міни

Підприємства "Укроборонпрому" не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів і мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Про це на форумі оборонних індустрій "Україна-ЄС" розповів гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, інформує пресслужба Товариства.

Він зазначив, що підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" роблять все можливе та неможливе для збільшення виробництва озброєнь і військової техніки як на вітчизняних потужностях, так і на тих, що розташовані за кордонами України.

Очільник "Укроборонпрому" розповів, що підприємства Товариства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Він зауважив, що відомо орієнтовний обсяг виробництва боєприпасів на російських підприємствах і на підприємствах їх партнерів.

"Розуміємо, що наших власних потужностей навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб вести війну на паритетних умовах. Тому завдання підприємств "Укроборонпрому" та союзників України – забезпечити наші Сили оборони достатньою кількістю боєприпасів для визволення тимчасово окупованих територій", – розповів очільник Товариства.

Щодо розвитку співпраці з провідними європейськими зброярськими компаніями Герман Сметанін зауважив, що "Укроборонпром" відкритий до діалогу з європейськими партнерами та готовий до різних форматів взаємодії, зокрема створення нових спільних підприємств.

Водночас, за його словами, потрібно передбачити страхування інвестицій та нових потужностей, які будуть створені. Це може бути реалізовано завдяки коштам європейських фондів або заарештованих у Європі суверенних активів Росії.

Нагадаємо, "Укроборонпром" вироблятиме стрілецьку зброю за стандартами НАТО – про відповідні наміри було укладено угоду з чеською компанією Česká zbrojovka a.s., дочірньою компанією Colt CZ Group SE.

Крім того, "Укроборонпром" підписав меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

А у січні 2024 року стало відомо, що "Укроборонпром" розпочинає стратегічне партнерство із чотирма литовськими компаніями, які спеціалізуються на інноваційних розробках та виробництві військової техніки.

Україні потрібно фінансування для виробництва зброї

Розрив між можливостями української оборонної промисловості та доступними для закупівлі озброєнь коштами лише на 2024 рік становить 10 мільярдів доларів, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він закликав країн-партнерів допомогти подолати цей розрив, укладаючи прямі контракти з українськими компаніями. Зробити це можна, доєднуючись до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якої - зібрати 10 мільярдів доларів на виробництво української зброї у цьому році.

"Українська оборонна промисловість стрімко зростає. Минулого року виробництво зброї та військової техніки зросло втричі. Цього року вже законтрактовано вдвічі більше, ніж вироблено у минулому році. Але з вашою підтримкою ми можемо досягти ще більшого", - звернувся до союзників урядовець.

Також він заявив, що в української оборонки є що запропонувати європейським партнерам: 300 тисяч фахівців працюють на 500 підприємствах оборонно-промислового комплексу. Разом з тим, українським компаніям Камишін порекомендував спілкуватися з європейськими колегами, демонструючи власні вироби та розробки.