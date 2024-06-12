"Укроборонпром" объявил о создании совместного предприятия с Amentum Services

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с Amentum Services, Inc (США) – одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Речь идет о потенциальном сотрудничестве по восстановлению и техническому обслуживанию бронетехники американского производства.

"Ранее представители Amentum Services, Inc посетили предприятия "Укроборонпрома", оценили их имеющиеся возможности, техническую базу и потенциал. Отечественные оружейники ждут от новых партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей, которые пригодятся при ремонте и техобслуживании боевых бронированных машин производства США", - говорится в сообщении.

От АО "Украинская оборонная промышленность" Меморандум подписал генеральный директор Герман Сметанин, от Amentum Services, Inc – Джо Данавей, президент по исполнительным операциям подразделения критических миссий.

Событие произошло в присутствии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и специальной представительницы США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Украина наращивает производство оружия

Благодаря плодотворному международному партнерству, "Укроборонпром" постепенно усиливает свое бронетанковое направление. 10 июня текущего года в рамках совместного предприятия с Rheinmetall открыт первый совместный цех по ремонту и производству немецкой бронетехники в Украине.

Также сообщалось, что предприятия "Укроборонпрома" не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин.

Кроме того, "Укроборонпром" подписал меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем – MBDA Deutschland.

А в январе 2024 года стало известно, что "Укроборонпром" начинает стратегическое партнерство с четырьмя литовскими компаниями, специализирующимися на инновационных разработках и производстве военной техники.