Міноборони допустило до експлуатації гексодрон "Тесля" для логістики на передовій

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використання у Силах оборони логістичного наземного роботизованого комплексу "Тесля".

Про це повідомило Міноборони.

Гексодрон "Тесля" – це українська розробка, призначена для перевезення вантажів у зонах бойових дій. Він має шість коліс із незалежними електродвигунами, що забезпечує рух навіть у разі пошкодження окремих елементів. Завдяки шестиколісному шасі тиск на ґрунт зменшується, що знижує ризик підриву на мінах.

Безпілотник здатний долати складні перешкоди, включаючи пагорби та траншеї, а також здійснювати розворот на місці. Колеса можуть бути оснащені безповітряними шинами, які залишаються працездатними навіть після пошкодження.

Комплекс легко транспортується у кузові військового пікапа або мікроавтобуса та може перевозити до 200 кг вантажу. Він обладнаний швидкозмінним акумулятором, що дозволяє оперативно замінювати його в польових умовах.

Додамо, що у січні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони близько 130 нових зразків озброєння та військової техніки. Із них приблизно 100 вироблені українськими підприємствами.

При цьому, з початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), з яких більше 600 – вітчизняного виробництва.