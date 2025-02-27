Міноборони допустило до експлуатації універсального наземного робота "Гулівер"

Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони універсальний наземний роботизований комплекс (НРК) "Гулівер". Він створений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних і тактичних умовах.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Функціональні можливості "Гулівера"

Розроблений українськими інженерами з урахуванням бойового досвіду, комплекс виконує такі завдання:

доставка боєприпасів, спорядження та обладнання;

евакуація поранених;

транспортування бойових модулів;

виконання інженерних завдань, зокрема мінування.

НРК здатний перевозити понад 300 кг вантажу по дорогах з твердим покриттям, а також долати бездоріжжя з меншим навантаженням. Його тяглового зусилля вистачає, щоб витягти з багнюки легкий військовий позашляховик.

Комплекс компактний – він легко розміщується у кузові пікапа. Він здатний працювати у широкому діапазоні температур, долати круті схили та проходити важкопрохідні ділянки місцевості. Запасу заряду акумуляторів вистачає для транспортування вантажу на кілька десятків кілометрів з поверненням назад.

Запровадження "Гулівера" у війська підвищить мобільність та безпеку військових підрозділів, дозволяючи виконувати критично важливі завдання без зайвого ризику для особового складу.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони кодифікувало та дозволило використання у Силах оборони логістичного наземного роботизованого комплексу "Тесля", який призначений для призначена для перевезення вантажів у зонах бойових дій.