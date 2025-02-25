Развитие оборонного сектора: Минобороны нацелено на трехлетние контракты с украинскими производителями вооружения

Министерство обороны Украины провело встречу с украинскими производителями вооружения, в ходе которой обсудили возможность заключения трехлетних контрактов. Это будет способствовать не только развитию оборонного сектора, но и повышению боеспособности ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что в приоритете должна быть поддержка отечественных производителей в обеспечении армии необходимым вооружением и техникой.

"Вместе с Генеральным штабом ВСУ определили ряд приоритетных образцов украинского вооружения и военной техники. Это оружие, которое критически важно для украинской армии для получения преимущества на поле боя. А заключение долгосрочных контрактов с ее производителями призвано обеспечить надежность поставок этого необходимого оружия", — отметил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По мнению директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, долгосрочные контракты позволяют производителям планировать свою работу, внедрять новейшие технологии и привлекать инвестиции.

Закупочное агентство Минобороны уже заключило контрактов на 208 млрд грн с украинскими производителями. Украинские защитники получат современную технику, столь необходимую на поле боя, в частности: артиллерийские системы, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, минометы, БМП, технику РЭБ, тяжелые дроны-бомберы.

Министерство обороны продолжает работать над реформой оборонных закупок и уже подготовило список вооружения на основе нужд ВСУ. В ведомстве отметили, что украинские производители должны соответствовать необходимым критериям, а именно: должны пройти процедуру кодификации, осуществлять серийное производство, обеспечить уровень локализации не менее чем на 50%.

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс " Ведьмак " .