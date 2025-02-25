Розвиток оборонного сектору: Міноборони укладатиме трирічні контракти з українськими виробниками озброєння

Міністерство оборони України провело зустріч з українськими виробниками озброєння, під час якої обговорили можливості укладання трирічних контрактів. Це сприятиме не тільки розвитку оборонного сектору, а й підвищенню боєздатності ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що у пріоритеті має бути підтримка вітчизняних виробників у забезпеченні армії необхідним озброєнням та технікою.

"Разом з Генеральним штабом ЗСУ визначили низку пріоритетних зразків українського озброєння та військової техніки. Це та зброя, яка критично важлива для української армії для здобуття переваги на полі бою. А укладення довгострокових контрактів з її виробниками покликане забезпечити надійність постачання цієї необхідної зброї", – зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

На думку директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, довгострокові контракти дають змогу виробникам планувати свою роботу, впроваджувати новітні технології та залучати інвестиції.

Закупівельна агенція Міноборони наразі уклала контрактів на 208 млрд грн з українськими виробниками. Українські захисники отримають сучасну техніку, яка так необхідна на полі бою, зокрема: артилерійські системи, боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, міномети, БМП, техніку РЕБ, важкі дрони-бомбери.

Міністерство оборони продовжує працювати над реформою оборонних закупівель і вже підготувало список озброєння на основі потреб ЗСУ. У відомстві відзначили, що українські виробники повинні відповідати необхідним критеріям, а саме: має пройти процедуру кодифікації, здійснювати серійне виробництво, забезпечити рівень локалізації не менше ніж на 50%.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс "Відьмак".