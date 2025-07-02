В июне Минобороны кодифицировало более 120 новых образцов оружия, большинство – украинского производства

В июне 2025 г. Министерство обороны Украины кодифицировало более 120 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 100 изготовлены отечественными производителями. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Наибольшую часть среди новинок составляют беспилотные авиационные комплексы (около 50 единиц), в том числе дроны с управлением по оптоволокну, которые демонстрируют стабильный рост: только с начала года допущено к эксплуатации более 70 таких образцов.

Также в июне были кодифицированы боеприпасы (значительная часть для БПЛА), инженерные средства, наземные роботизированные системы (более 10) и образцы РЭБ/РЭР.

Всего с начала 2025 года допущено к использованию более 600 новых образцов ВВТ, что почти в два раза превышает показатели первого полугодия 2024 года (свыше 300). Арсенал дронов за шесть месяцев этого года пополнился более чем на 270 образцов, что почти втрое больше, чем в прошлом.

Также в учет внесены 8 образцов бронетехники и боевых модулей, около 30 инженерных средств и более 30 наземных роботизированных платформ.

Добавим, что в течение февраля 2025 Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% — отечественного производства.