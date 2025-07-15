Військові стартапи з ШІ: Міноборони оголосило про запуск програми K4 Startup Studio

Міністерство оборони України оголошує старт програми K4 Startup Studio, спрямованої на розвиток військових стартапів зі штучним інтелектом. Сума гранта — $250 тисяч за кожне технологічне рішення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Як зазначили в Міноборони, метою програми К4, яка об’єднує розробників, військових експертів і менторів світового рівня, є створення рішень, здатних забезпечити технологічну перевагу на полі бою.

"Міноборони визначило 4 ключові челенджі, що безпосередньо відповідають на потреби війська. Саме за цими напрямами команди подаватимуть свої рішення для участі в програмі. Водночас вони можуть запропонувати власні ідеї ШІ-рішень для сфери оборони", — повідомили у відомстві.

Відбір учасників відбуватиметься в кілька етапів. Серед кандидатів оберуть до 10 команд для участі в програмі, з яких 4 отримають гранти – 250 000 доларів США на кожне технологічне рішення.

Кожна команда спершу пройде програму інтенсивного розвитку у впродовж чотирьох місяців: менторство від провідних українських і світових експертів, бойове тестування своїх рішень і зворотний зв’язок безпосередньо від військових. Після цьогоучасники отримають ще шість місяців індивідуального супроводу, який має завершитися залученням інвестицій та укладенням держ контракту на закупівлю.

"Ми маємо реальні приклади ефективного застосування ШІ в бойових умовах – саме тому віримо в цей напрям і залучаємо партнерів до інвестування в українські розробки. K4 – це програма для тих, хто готовий перетворити свій код на зброю в руках наших захисників", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко,

Нагадаємо, українська компанія UADamage, що входить до оборонного кластеру Brave1, здійснила технологічний прорив у сфері розмінування. Її безпілотник, оснащений системою штучного інтелекту, здатен обстежити заміновану територію у 100 разів швидше, ніж це може зробити сапер.