Binance оголосила про вихід з Канади через "регуляторну напругу"

Криптобіржа Binance оголосила про припинення діяльності в Канаді, заявивши, що це пов'язано зі складнощами с системі регулювання.

Про це компанія повідомила в Twitter.

"Ми покладали великі надії на решту канадської блокчейн-індустрії. На жаль, нові вказівки, пов’язані зі стейблкоїнами та обмеженнями для інвесторів, надані криптобіржам, роблять канадський ринок більше неприйнятним для Binance", — пояснили в компанії.

Binance розіслала листи із інформацією про те, як вихід біржі з ринку вплине на їхні облікові записи в майбутньому.

Справа в тому, що у лютому Адміністратори цінних паперів Канади (CSA) опублікували нові вказівки, які забороняють криптобіржам дозволяти клієнтам купувати або депонувати стейблкоїни без попереднього схвалення CSA. Щоб отримати схвалення, криптоторговельна платформа повинна пройти декілька перевірок CSA.

Тим часом в США триває судовий процес щодо Binance. CFTC подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, її співзасновника Чанпена Чжао, звинувативши його в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.