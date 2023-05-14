ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Фінанси
Дата публікації

Binance оголосила про вихід з Канади через "регуляторну напругу"

Binance, криптовалюта в канаді
Фото: Pixabay

Криптобіржа Binance оголосила про припинення діяльності в Канаді, заявивши, що це пов'язано зі складнощами с системі регулювання. 

Про це компанія повідомила в Twitter.

"Ми покладали великі надії на решту канадської блокчейн-індустрії. На жаль, нові вказівки, пов’язані зі стейблкоїнами та обмеженнями для інвесторів, надані криптобіржам, роблять канадський ринок більше неприйнятним для Binance", — пояснили в компанії.

Binance розіслала листи із інформацією про те, як вихід біржі з ринку вплине на їхні облікові записи в майбутньому.

Справа в тому, що у лютому Адміністратори цінних паперів Канади (CSA) опублікували нові вказівки, які забороняють криптобіржам дозволяти клієнтам купувати або депонувати стейблкоїни без попереднього схвалення CSA. Щоб отримати схвалення, криптоторговельна платформа повинна пройти декілька перевірок CSA.

Тим часом в США триває судовий процес щодо Binance. CFTC подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, її співзасновника  Чанпена Чжао, звинувативши його в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.

Автор:
Віта Молодан