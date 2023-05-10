Українці вже активно використовують штучний інтелект (ШІ) у бізнесі та навчанні. Таким чином, люди намагаються автоматизувати рутинні процеси, оскільки нейромережі вміють розшифровувати тексти, шукати корисну інформацію, структурувати доповіді. Редакція Delo.ua теж вирішила провести власний експеримент та дізналася, чи зможе ChatGPT стати ефективним "радником" для криптоінвесторів-початківців.

Чому вирішили провести експеримент із ШІ

Березневе банкрутство банків у США посилило у всьому світі інтерес інвесторів до криптовалют, які демонструють зростання. Зокрема, зацікавленість викликає біткоїн, який в цьому році зміцнив свої позиції з $16,5 тис. за "монету" у січні до $29 тис. у травні.

"Зростання можна пояснити тим, що люди налякані крахом банківської системи", - коментував ці тренди генеральний директор Bittrex Global Олівер Лінч.

Раніше Delo.ua вже писало про те, що іноземні експерти прогнозують біткоїну подальше зростання. Зокрема, технічний директор Tether (USDT) Паоло Ардоіно вважає, що біткоїн може "протестувати" історичний рекорд близько $69 тис. А після цього «монета» може дійти до нової планки у $100 тис., не виключає директор зі стратегії криптобіржі Gemini Маршалл Берд.

В таких умовах є ризики, що інвестори будуть й надалі активно накачувати криптоіндустрію капіталом, оскільки мають надію на швидкі та великі доходи. Цей тренд можуть підтримати й новачки, які не розбираються в специфіці криптоінвестування, але також хочуть зірвати куш.

Як показує практика, криптоінвестори початкового рівня часто роблять помилки, адже обирають для наставництва не досвідчених експертів, а популярних блогерів-"інфоциган", поради яких можуть виявитися сумнівними, ба навіть небезпечними.

Можливо, криптоінвесторам-початківцям з метою навчання корисніше буде застосовувати штучний інтелект? Адже ChatGPT використовує багато можливостей:

має доступ до великої бази даних, хоча й нічого не знає про події після 2021 року;

спілкується різними мовами, зокрема, англійською та українською;

дуже простий для взаємодії: можна задати будь-яке питання у чаті та одразу отримати відповідь.

Власне тому редакція Delo.ua вирішила протестувати функціонал ChatGPT, щоб зрозуміти, чи зможе чат-бот допомогти новачкам навчитися вкладати гроші у криптоінвестиції правильно та з мінімальним ризиком.

Як проводили тестування ChatGPT

Спочатку редакція прописала біля десяти різноманітних питань для чат-боту, щоб оцінити точність його рекомендацій. Ми намагалися створювати запити максимально простою мовою. Ось декілька з підготовлених питань для прикладу:

В які криптовалюти варто вкладати гроші? Які криптовалюти ти вважаєш перспективними/ризикованими? Чому?

Який буде курс біткоїну до кінця 2023 року? Чому? Які ризики є в 2023 році для біткоїну?

Чи може настати світова криза на ринку криптовалют? Чому та коли може відбутися криза? Як можна запобігти цьому сценарію?

Які програми/книги ти можеш порадити мені як криптоінвестору для навчання та інвестицій?

Далі, щоб познайомитися із ChatGPT, потрібно було зареєструватися на сайті OpenAI. Після реєстрації можна спілкуватися із штучним інтелектом, тобто, вводити запити та отримати відповіді у чаті.

Чи потрібна підготовка для знайомства із ChatGPT? Корисна порада: якщо буде незрозуміло, як діяти на етапі реєстрації на сайті OpenAI або як краще створювати запити чатботу, варто пошукати короткі 5-хвилинні відео у YouTube з роз’ясненнями: - якою мовою краще спілкуватися та чому; - які сайти для перекладу можна використовувати; - які функції має чат-бот; - які задачі він може виконати та ін.

Чи дає ChatGPT особисті поради щодо крипти

Отже, наше спілкування із ChatGPT зайняло близько 4 годин. В першому блоці питань ми розпитали штучний інтелект про те, чим саме він може бути корисним як помічник у вивченні криптоінвестицій. ChatGPT сказав, що готовий поділитися інформацією про історію криптовалют, принципи роботи та фактори, що впливають на їх вартість. Також він був готовий відповісти на конкретні запитання щодо інвестування та розказати про корисні навчальні ресурси.

ChatGPT надає обережні поради щодо криптовалют. Джерело: Delo.ua ChatGPT надає обережні поради щодо криптовалют. Джерело: Delo.ua ChatGPT надає обережні поради щодо криптовалют. Джерело: Delo.ua ChatGPT надає обережні поради щодо криптовалют. Джерело: Delo.ua ChatGPT надає обережні поради щодо криптовалют. Джерело: Delo.ua ChatGPT надає обережні поради щодо криптовалют. Джерело: Delo.ua

Тож, коли ми уточнили, які криптовалюти ChatGPT вважає перспективними, він назвав наступні:

біткоїн;

біткоїн кеш;

ефір;

лайткоїн;

ріпл.

Усі перелічені "монети" чат-бот охарактеризував як “популярні”. Водночас з цим, чат-бот нагадав, що інвестиції у крипту вважаються ризикованими, тому порекомендував звернутися за порадами до фінансових консультантів або досвідчених інвесторів. При цьому штучний інтелект відмовився надавати особисті рекомендації щодо криптоінвестування.

"Як штучний інтелект, я не маю особистої точки зору та не можу давати інвестиційні поради. Моя роль полягає у наданні інформації та узагальненні даних з відкритих джерел. Я намагаюся надати об'єктивну інформацію про криптовалюти та їх потенціал, щоб ви могли зробити власні усвідомлені рішення щодо інвестицій". ChatGPT чат-бот зі штучним інтелектом

ШІ обережно називає ризиковані "монети"

Цікавим був наш діалог й на тему ризикованих "монет". ШІ сказав, що інвестування у будь-які криптовалюти несе певні ризики, оскільки вартість активів може швидко змінюватися, тож інвестор ризикує втратити гроші. В якості прикладу він назвав нові альткоїни однією з «монет», що мають великі ризики.

Також він запропонував не вірити в проєкти, що обіцяють велику дохідність за короткий час. Такі монети, наголосив ChatGPT, можуть бути пов’язані із шахрайськими схемами.

А ще ШІ порекомендував не вкладатися у криптовалюти, що мають слабку команду розробників. Такі проєкти згідно з відповідями чат-боту, можуть не піклуватися про безпеку мережи, а це збільшує ризики під час інвестування.

"Нарешті, криптовалюти, які не мають чіткої стратегії розвитку або планування, можуть мати менші шанси на успіх у майбутньому". ChatGPT чат-бот зі штучним інтелектом

Здається, що відповідь достатньо кваліфікована, але коли ми попросили назвати конкретні "монети", в які ризиковано інвестувати, почалися проблеми. ШІ довго думав, «жував» відповіді та в результаті не надав вичерпного резюме. Єдине, що вдалося «вибити» з чат-боту, це інформацію про те, що небезпечно вкладатися в біткоїн копії та шиба-іну.

ChatGPT обережно говорить про ризиковані криптовалюти. Джерело: Delo.ua ChatGPT обережно говорить про ризиковані криптовалюти. Джерело: Delo.ua ChatGPT обережно говорить про ризиковані криптовалюти. Джерело: Delo.ua ChatGPT обережно говорить про ризиковані криптовалюти. Джерело: Delo.ua ChatGPT обережно говорить про ризиковані криптовалюти. Джерело: Delo.ua

Зокрема, на думку ChatGPT, більшість копій біткоїну "не мають унікальних функцій і можуть бути простою спробою отримати швидкий прибуток".

"Такі копії можуть зникнути в будь-який момент, залишивши вас з нічим", - вважає ШІ.

А у випадку SHIB чат-бот наводить наступні ризики проєкту.

"Ця криптовалюта була створена як жарт, проте її величезна популярність створила ситуацію, де її вартість різко зросла, але не має реальної бази або продукту. Це робить SHIB дуже вразливим до сильних коливань цін та можливих ризиків". ChatGPT чат-бот зі штучним інтелектом

Загалом ChatGPT порекомендував обережно створювати інвестиційний портфель та зважати на наступні фактори:

загальна ситуація на ринку криптовалют;

новини та події, які можуть вплинути на ціну криптовалют;

власні інвестиційні цілі.

"Зазвичай, рекомендується продавати криптовалюти, коли ціна досягає вашого цільового показника, або якщо на ринку відбувається значне падіння цін", - каже ШІ.

Чат-бот дає неправдиві прогнози, але вибачається

А ось коли настала черга запитати в ChatGPT про прогнози на крипторинку, штучний інтелект почав відверто фантазувати. Зокрема, під час розмови про курс біткоїну у 2023 році, чат-бот завуальовано сказав, що "на даний момент його ціна перевищує $50 тис.". Але ми зауважили, що це неправдива інформації, оскільки зараз «монета» коштує біля $30 тис. ШІ одразу вибачився та погодився з нашою позицією. При цьому ChatGPT відмітив, шо не може самостійно перевірити достовірність цієї інформації.

"Як AI модель, я не можу самостійно перевіряти фактичну вартість біткоїну або будь-якої іншої криптовалюти. Я базуюсь на тому, що мені повідомляють мої користувачі. Однак, я можу використовувати доступну інформацію з відкритих джерел та мої попередні знання, щоб надати користувачам найточнішу та найактуальнішу відповідь, яку я можу". ChatGPT чат-бот зі штучним інтелектом

Як вже зазначалося, ChatGPT не знає подій, що відбулися після 2021 року. Але це не заважає штучному інтелекту стверджувати, що він має доступ до актуальної інформації про біткоїн у 2023 році. Що правда, чат-бот не зміг відповісти, скільки ж конкретно складає курс "монети" станом на початок травня.

ChatGPT намагається прогнозувати поведінку криптовалюти. Джерело: Delo.ua ChatGPT намагається прогнозувати поведінку криптовалюти. Джерело: Delo.ua ChatGPT намагається прогнозувати поведінку криптовалюти. Джерело: Delo.ua ChatGPT пытается прогнозировать поведение криптовалюты. Источник: Delo.ua ChatGPT намагається прогнозувати поведінку криптовалюти. Джерело: Delo.ua ChatGPT намагається прогнозувати поведінку криптовалюти. Джерело: Delo.ua

Водночас з цим, ШІ все ж таки зміг надати цікавий прогноз щодо поведінки біткоїну у 2023 році, який можна вважати актуальним. Хоча звідки ChatGPT отримав таку інформацією, незрозуміло.

"Деякі експерти вірять, що біткоїн має потенціал продовжувати зростати в ціні у майбутньому. Наприклад, деякі прогнозують, що до кінця 2023 року ціна біткоїну може сягнути $100 тис., або навіть більше, через збільшення інституційного інтересу та популярності серед рядових користувачів". ChatGPT чат-бот зі штучним інтелектом

Також ми поговорили з чат-ботом про халвінг біткоїну у 2024 році. Штучний інтелект не сказав прямо, як ця подія вплине на курс "монети". Але зробив неочікуваний прогноз: «На даний момент важко передбачити точний курс біткоїну на кінець 2024 року, але деякі експерти вважають, що він може досягти $100-150 тис.».

А ще ChatGPT попередив, що у наступному році на курс біткоїну можуть тиснути такі ризики:

негативні новини з ринку криптовалют;

зміни регулювання;

поява конкурентів;

великі продажі "монети";

великі атаки на криптобіржі;

інші кіберзагрози;

глобальні кризи тощо.

ChatGPT не виключає початок кризи на крипторинку

На тлі березневого банкрутства банків у США ми не могли не запитати в ШІ, чи настане нова криза в криптоіндустрії. ChatGPT відмітив, що такий сценарій можливий через надмірну спекулятивність та перекупщицький підхід до інвестування.

ChatGPТ не виключає нову світову кризу на крипторинку. Джерело: Delo.ua

На думку ChatGPT, криза може настати в будь-який момент, оскільки великі продажі криптовалют можуть спричинити швидке падіння цін на "монети".

ШІ бачить ще одну серйозну проблему: "Криптовалюти в основному торгуються на незареєстрованих біржах, а це ускладнює розслідування махінацій та шахрайств".

Як врятувати криптоіндустрію від кризи? ChatGPT рекомендує проводити освітні заходи серед інвесторів.

"Крім того, регулювання криптовалютного ринку може забезпечити більшу стабільність та довіру до цього ринку". ChatGPT чат-бот зі штучним інтелектом

ChatGPT рекомендує книги та навчальні курси

ШІ непогано проявив себе в підготовці освітніх рекомендацій. Так, чат-бот відмітив, що новачки у криптоінвестиціях можуть використовувати для купівлі та продажу "монет" такі застосунки, як Coinbase, Binance та Kraken , оскільки вони мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Також ChatGPT вважає, що отримати актуальні знання з криптоінвестицій допоможуть с пеціальні курси на платформа Coursera, Udemy, Khan Academy, edX . Наприклад, на Coursera можна пройти програми "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies" від Принстонського університету або "Blockchain Basics" від Університету Буффало.

"Ці програми можуть допомогти вам зрозуміти основні концепції криптовалют та інвестування в них, а також допомогти вам зробити обґрунтовані інвестиційні рішення". ChatGPT чат-бот зі штучним інтелектом

ChatGPT рекомендує освітні курси для криптоінвесторів. Джерело: Delo.ua ChatGPT рекомендує книги для криптоінвесторів. Джерело: Delo.ua ChatGPT рекомендує програми для криптоінвесторів. Джерело: Delo.ua

А ще чат-бот підготував топ-5 книг, що можуть бути корисними у вивченні криптоінвестицій:

"Стандарт біткоїну: децентралізована альтернатива центральному банку", автор Сайфедін Аммус.

"Цифрове золото: біткоїн і внутрішня історія невдач і мільйонерів, які намагаються заново винайти гроші", автор Натаніель Поппер.

"Криптоактиви: посібник для інноваційного інвестора в біткоїн і не тільки" автори Кріс Берніске та Джек Татар.

"Освоєння біткоїну: розблокування цифрових криптовалют", автор Андреас М. Антонопулос.

"Епоха криптовалюти: як біткоїн і цифрові гроші кидають виклик глобальному економічному порядку", автори Пол Вінья та Майкл Дж. Кейсі.



Попередні враження від спілкування із ChatGPT

Цей чат-бот точно можна використовувати в якості асистента для простих завдань . Наприклад, ШІ допоможе отримати певну інформацію: про найвідоміші криптобіржі, топ валют за капіталізацією, загальні правила криптоінвестування тощо. Також ChatGPT добре формулює тези зі своїх відповідей та відокремлює головне навіть одним реченням .

Але ШІ ще вчиться, тож треба уважно перевіряти його відповіді . Крім того, чат-бот не зможе надати актуальну інформацію, що відбулася після 2021 року. Його прогнози – здебільшого поки що фантазії. А ще, якщо задавати йому неточні питання, ChatGPT може у відповіді "налити багато води" у вигляді загальних фраз.

Також хочемо попередити: наш експеримент із ChatGPT – це тільки перевірка його можливостей, оскільки ШІ дійсно допомагає автоматизувати рутінні процеси. Але це тестування чат-боту не можна вважати фінансовими порадами . Тому кожен, хто захоче використовувати ChatGPT в якості асистента для криптоінвестицій, несе власну відповідальність за прийняті рішення.

Що думають експерти

За нашої перевіркою ChatGPT слідкував фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Він каже, що результати експерименту його не здивували, оскільки сам має досвід спілкування із чат-ботом.

"Логічно, що ChatGPT має обережний тон у деяких фразах. Справа в тому, що розробники заздалегідь передбачили можливість подібних "складних" інвестиційних питань та ризику судових розглядів, якщо ШІ радітиме, куди інвестувати, а куди - ні. І йдеться не лише про криптовалюти, а про будь-які інвестиційні інструменти". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Також зрозуміло, чому ChatGPT не може формулювати прогнози, оскільки ШІ навчався на даних 2021 року.

"Звичайно, що ШІ не може знати останніх тенденцій та новин, щоб скомпілювати їх у якесь рішення", - говорить експерт.

Водночас з цим, чат-бот може стати хорошим помічником для навчання саме інвесторам-початківцям, впевнений Шевчишин, але наразі він може допомогти тільки в простих питаннях, наприклад, рекомендаціях літератури або курсів.

Своєю чергою, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак говорить, що ШІ для криптоіндустрії може бути корисним в обмеженому режимі.

"ChatGPT може знайти інформацію, запропонувати прочитати інформацію, відповісти на теоретичні питання. Але цей чат непридатний для прогнозування. Тому криптоінвесторам ШІ може допомогти у зборі теоретичнох інформації щодо активів для інвестицій. Але для цього також можна спокійно використовувати Google". Максим Орищак аналітик компанії ЦБТ

Поради: як спілкуватися із ChatGPT безпечно

ШІ навчається не тільки на публічних даних в інтернеті, а й завдяки спілкуванню з людьми, тому експерти рекомендують обережно вести діалог з чат-ботом. Для цього варто виконувати такі правила безпеки: