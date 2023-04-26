Які проблеми можуть виникнути у підприємців під час роботи із ШІ - оцінки українських компаній

Українські компанії, що вже використовують штучний інтелект у бізнес-процесах, кажуть, що треба слідкувати за збереженням даних та дотриманням законодавствства щодо авторських прав. Про це розповідає видання Delo.ua у статті "Штучний інтелект захоплює світ. Які виклики для бізнесу створили розумні технології?".

Так, Ощадбанк вже використовує ШІ для ведення соцмереж. Тож на основі цього досвіду маркетинг директор Ощадбанку Сергій Грабчак вважає, що інтегрувати ШІ у бізнес процеси треба обережно, оскільки виникає питання секюрності даних.

"Також важливим аспектом використання AI – є legal і етичні питання. Тому необхідно бути обережним у використанні нових інструментів і діяти виключно в правових рамках. Революційні технології завжди так створюються. Спочатку – продукт, потім – нормативи. В поточних задачах маркетингу і банку ми не передаємо ChatGPT жодних особистих даних або даних компанії", - пояснює Грабчак.

А у видавництві "Ранок" надрукували першу в Україні дитячу книгу “Хочу на Марс”, яку допоміг створити ШІ. Після цього експерименту видавці впевнені, що використання інструментів штучного інтелекту створює спірні моменти через авторське право.

"Правова база з цього питання не лише в Україні, а й по всьому світі ще потребує узгоджень і доопрацювань. Ми зараз знаходимося на тому етапі, коли конкретні позови й судові рішення формуватимуть загальну практику. А все тому, що норми не встигають за технологіями", - говорить головна редакторка департаменту дитячої літератури видавництва “Ранок” Ганна Булгакова.

Згоден з цим й власник бренду Meméme Владислав Гурістрімба. Його компанія використовувала інструменти штучного інтелекту, щоб створити колекцію білизни. Тож маючи відповідний досвід, підприємець впевнений, що "світ чекає великих змін у законодавстві та управлінні авторськими правами на контент, створений нейромережами".

Тож чи варто використовувати ШІ у бізнесі, якщо є ризики втрати даних або судових справ через авторські права? Представники українських компаній вважають, що кожен підприємець має зробити власний вибір.

"Є інституції, які використовують ChatGPT – наприклад, Morgan Stanley. Є і ті, хто проти - найбільший за обсягами активів банківський холдинг США JPMorgan Chase заборонив 250 тис. своїх працівників користуватися ChatGPT", - пояснює Сергій Грабчак з Ощадбанку.

Якщо ж, все таки, прийнято рішення використовувати AI – найкращу пораду дав Стів Джобс – Stay hungry, stay foolish, продовжує Грабчак.

"Нейромережі дають широкий спектр послуг і можливостей. За поточний місяць в світі AI відбулось більше змін, ніж за останній 10 років. ChatGPT зробив непотрібними десятки тисяч стартапів. Майбутнє вже тут", - говорить маркетинг директор Ощадбанку.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і міністр технологій Мішель Донелан оголосили про виділення £ 100 млн початкового фінансування для цільової групи, відповідальної за прискорення можливостей країни в сфері штучного інтелекту.

Більш детально про те, як бізнес вирішує проблеми, коли автоматизує робочі процеси із застосуванням штучного інтелекту, читайте у статті Delo.ua "Штучний інтелект захоплює світ. Які виклики для бізнесу створили розумні технології?".