Юристи виділили основні ризики, які чекають бізнес при застосуванні штучного інтелекту

Поява інструментів ШІ вже створила ризики для багатьох бізнесів та сервісів, чий функціонал може бути замінений та витіснений ChatGPT чи іншими подібними чат-ботами. Тому юристи дають рекомендації, які проблеми може викликати ШІ, якщо їх використовувати неправильно. Про це Delo.ua розповідає у статті "Штучний інтелект захоплює світ. Які виклики для бізнесу створили розумні технології?".

Старший юрист комерційної практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Микола Гелетій називає появу штучного інтелекту закономірною еволюцією, але звертає увагу на головний ризик цієї технології.

"Невідомо, до чого ChatGPT може дійти та як розвинутись у майбутньому. Це потужний інструмент, який може бути використаний для хороших та поганих речей. Відповідно, група відомих світових науковців та підприємців вже нещодавно висловилась за призупинення навчання систем ШІ, допоки буде можливість надійно контролювати і прогнозувати їх розвиток", - говорить юрист.

Своєю чергою, адвокат, радник ЮК "Молотай і партнери" Костянтин Зеров виділяє топ-3 ризиків, які бізнес має враховувати при використанні ШІ.

Перше. Коли компанія генерує текстовий контент, а потім його використовує у бізнесі (слогани, рекламні тексти, аналітичні тексти тощо), людина-оператор має проводити фактчекінг згенерованої інформації на достовірність, дотримання норм моралі і публічного порядку тощо. Без такої перевірки бізнес може отримати негативні наслідки у вигляді порушення законодавства про рекламу, недобросовісну конкуренцію, а також претензії чи позови про спростування поширеної недостовірної інформації тощо.

Друге. Основна зона відповідальності щодо законодавства у сфері захисту персональних даних лежить на розробниках відповідних систем (зокрема, в контексті профайлінгу, прав суб’єкта персональних даних тощо). Але бізнес, що використовуватиме такі системи, має дотримуватись положень законодавства: не можна "перевести всі стрілки на АІ".

Третє. Залишається актуальним питання інтелектуальної власності. Якщо бізнес використовує ШІ для розробки продуктів або послуг, виникає питання належності прав на згенеровані об’єкти. Тож бізнес має розуміти, що використання ШІ може створювати ризики для роботи.

Раніше стало відомо, що американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що планує створити альтернативу популярному чатботу ChatGPT. Він вважає, що розробка компанії OpenAI має ліберальний ухил.

Більш детально про те, як бізнес вирішує проблеми, коли автоматизує робочі процеси із застосуванням штучного інтелекту, читайте у статті Delo.ua "Штучний інтелект захоплює світ. Які виклики для бізнесу створили розумні технології?".