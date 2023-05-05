Slack створить власний варіант генеративного ШІ

Компанія Salestone, відома корпоративним менеджером Slack, оголосила про наступний крок в еволюції своєї платформи, де вона поставить штучний інтелект на передній план роботи користувача, полегшуючи отримання інформації та створення робочих процесів. Про це повідомляє видання TechCrunch.

Зокрема йдеться про створення власного варіанту генеративного штучного інтелекту - SlackGPT - на основі платформи Slack.

Компанія впровадить ШІ в інтерфейс користувача за допомогою SlackGPT, це дозволить клієнтам працювати швидше, якісніше спілкуватися і швидше вчитися.

“Це дає нам основу, щоб створити користувачам вибір і гнучкість, щоб використовувати штучного інтелекту в роботі свого бізнесі, коли вони будуть готові і як їм подобається. Зараз у нас є 2600 програм в екосистемі, включаючи безліч провідних LLM, і ми бачимо, що багато клієнтів уже вирішили інтегрувати генеративний ШІ в Slack”, - пояснили в компанії.

Видання нагадує, що зміни почалися минулого місяця з партнерства з OpenAI для впровадження програми ChatGPT у Slack - наразі оновлення перебувають в бета-версії.

Водночас компанії і країни вбачають небезпеку в використанні штучного інтелекту.

Головний економіст корпорації Microsoft Майкл Шварц вважає, що штучний інтелект буде небезпечним у руках недобросовісних людей. За словами Шварца, Microsoft працює над встановленням захисних меж, щоб зменшити потенційну небезпеку від інструментів ШІ.

Компанія Samsung Electronics Co. забороняє співробітникам використовувати популярні інструменти генеративного штучного інтелекту.

Рішення про заборону з‘явилося в компанії після того, як виявилося, що співробітники завантажували конфіденційний код на платформу штучного інтелекту.

ChatGPT в Італії заборонили наприкінці березня через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх.

У Китаї вимагатимуть від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати.

Зазначимо, президент США заявив, що належить з'ясувати, чи є штучний інтелект небезпечним, й підкреслив, що компанії несуть відповідальність за безпеку своїх продуктів.