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ІТ та Телеком
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Samsung заборонила співробітникам користуватися ChatGPT

samsung штучний інтелект chatgpt
Компанія Samsung Electronics Co. забороняє співробітникам використовувати популярні інструменти генеративного штучного інтелекту, серед яких - ChatGPT. Фото: Babak HabibiHire /Unsplash

Компанія Samsung Electronics Co. забороняє співробітникам використовувати популярні інструменти генеративного штучного інтелекту, серед яких - ChatGPT. Про це повідомило агентство Bloomberg

Рішення про заборону з‘явилося в компанії Samsung після того, як виявилося, що співробітники завантажували конфіденційний код на платформу штучного інтелекту.

Samsung повідомила співробітників одного зі своїх найбільших підрозділів про нову політику. Згідно з документом, компанія стурбована тим, що дані, які передаються на такі платформи штучного інтелекту, включаючи Google Bard і Bing, зберігаються на зовнішніх серверах, що ускладнює їх відновлення та видалення, і в кінцевому підсумку вони можуть бути розкриті іншим користувачам.

Минулого місяця компанія провела опитування щодо внутрішнього використання інструментів штучного інтелекту і заявила, що 65% респондентів вважають, що такі послуги становлять загрозу безпеці. В квітні інженери Samsung випадково злили внутрішній вихідний код, завантаживши його в ChatGPT.

Нагадаємо, ChatGPT в Італії заборонили наприкінці березня через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх.

У Китаї вимагатимуть від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати.

Зазначимо, президент США заявив, що належить з'ясувати, чи є штучний інтелект небезпечним, й підкреслив, що компанії несуть відповідальність за безпеку своїх продуктів.

Автор:
Альона Чернецька