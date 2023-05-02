Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT

Компания Samsung Electronics Co. запрещает сотрудникам использовать популярные инструменты генеративного искусственного интеллекта, среди которых – ChatGPT. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Решение о запрете появилось у компании Samsung после того, как оказалось, что сотрудники загружали конфиденциальный код на платформу искусственного интеллекта.

Samsung сообщила сотрудникам одного из своих крупнейших подразделений о новой политике. Согласно документу, компания обеспокоена тем, что данные, передаваемые на такие платформы искусственного интеллекта, включая Google Bard и Bing, хранятся на внешних серверах, что затрудняет их восстановление и удаление, и в конечном счете они могут быть раскрыты другим пользователям.

В прошлом месяце компания провела опрос по внутреннему использованию инструментов искусственного интеллекта и заявила, что 65% респондентов считают, что такие услуги представляют угрозу безопасности. В апреле инженеры Samsung случайно слили внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT.

Напомним, ChatGPT в Италии запретили в конце марта из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних.

В Китае потребуют от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет разрешено работать.

Отметим, президент США заявил, что предстоит выяснить, является ли искусственный интеллект опасным, и подчеркнул, что компании несут ответственность за безопасность своих продуктов.