Slack создаст собственный вариант генеративного ИИ

Компания Salestone, известная корпоративным менеджером Slack, объявила о следующем шаге в эволюции своей платформы, где она поставит искусственный интеллект на передний план работы пользователя, облегчая получение информации и создание рабочих процессов. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В частности, речь идет о создании собственного варианта генеративного искусственного интеллекта - SlackGPT - на основе платформы Slack.

Компания внедрит ИИ в пользовательский интерфейс с помощью SlackGPT, это позволит клиентам работать быстрее, качественнее общаться и быстрее учиться.

“Это дает нам основу, чтобы создать пользователям выбор и гибкость, чтобы использовать искусственный интеллект в работе своего бизнеса, когда они будут готовы и как им нравится. Сейчас у нас есть 2600 программ в экосистеме, включая множество ведущих LLM, и мы видим, что многие клиенты уже решили интегрировать генеративный ИИ в Slack”, – пояснили в компании.

Издание напоминает, что изменения начались в прошлом месяце с партнерства с OpenAI для внедрения программы ChatGPT в Slack - обновления находятся в бета-версии.

В то же время, компании и страны видят опасность в использовании искусственного интеллекта.

Главный экономист корпорации Microsoft Майкл Шварц считает, что искусственный интеллект будет опасен в руках недобросовестных людей. По словам Шварца, Microsoft работает над установкой защитных границ, чтобы снизить потенциальную опасность от инструментов ИИ.

Компания Samsung Electronics Co. запрещает сотрудникам использовать популярные инструменты генеративного искусственного интеллекта.

Решение о запрете появилось у компании после того, как оказалось, что сотрудники загружали конфиденциальный код на платформу искусственного интеллекта.

ChatGPT в Италии запретили в конце марта из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних.

В Китае потребуют от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет разрешено работать.

Отметим, президент США заявил, что предстоит выяснить, является ли искусственный интеллект опасным, и подчеркнул, что компании несут ответственность за безопасность своих продуктов.