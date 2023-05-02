IBM планирует приостановить набор людей на некоторые должности: искусственный интеллект может заменить тысячи рабочих мест

Американская корпорация IBM планирует приостановить прием людей на должности, которые могут быть заменены искусственным интеллектом в ближайшие годы. Об этом заявил генеральный директор компании Арвинд Кришна, передает Bloomberg.

По его словам, набор сотрудников на вспомогательные места, такие как HR, прекратится или замедлится. Должности, не связанные с клиентами, в IBM занимают около 26 000 работников.

"Я легко вижу, как 30% из них заменяются искусственным интеллектом и автоматизацией в течение пяти лет", – сказал Кришна.

Как пишет Bloomberg, это означало бы потерю примерно 7800 рабочих мест. Поскольку инструменты искусственного интеллекта восхищают воображение своей способностью автоматизировать обслуживание клиентов, писать текст и генерировать код, многие наблюдатели озабочены их потенциалом взорвать рынок труда. План гендиректора IBM представляет одну из крупнейших стратегий по рабочей силе, объявленных в ответ на быстрое развитие технологий.

Кришна отметил, что такие задачи, как предоставление писем с подтверждением трудоустройства или перемещение сотрудников между отделами, будут полностью автоматизированы. При этом некоторые функции HR, такие как оценка рабочей силы и производительности, вероятно, не будут заменены в течение следующего десятилетия.

В настоящее время в IBM работает около 260 000 человек, и корпорация продолжает нанимать сотрудников для разработки программного обеспечения и работы с клиентами. В начале 2023 года компания объявила о сокращении рабочих мест, которое может затронуть около 5 000 людей. Несмотря на это, Кришна сказал, что в целом IBM увеличила свою рабочую силу, ведь привлекла примерно 7 000 лиц в первом квартале года.

Напомним, что внедрение искусственного интеллекта является потенциальным фактором влияния на трудоустройство не только в IBM. В частности, отчет Всемирного экономического форума свидетельствует, что почти четверть всех рабочих мест изменятся в течение следующих пяти лет из-за ИИ, цифровизации и других экономических разработок. Подробнее об этом читайте здесь.