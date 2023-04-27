Цукерберг анонсировал "полезный для миллиардов" искусственный интеллект

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг заявил инвесторам, что видит возможность представить ИИ миллиардам людей таким образом, чтобы он был полезен и значим.

Об этом пишет The Verge.

Цукерберг не уточнил, как именно Meta добавит генеративный ИИ к своим приложениям, но предоставил наиболее подробную информацию о доходах компании за первый квартал этого года – 5,7 млрд долларов, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы исследуем возможности чата в WhatsApp и Messenger, инструменты для создания визуальных постов в Facebook и Instagram, а также рекламы, а со временем – видео и мультимодальные возможности", – сказал Цукерберг.

Он ожидает, что эти инструменты будут ценны всем, например, для бизнес-сообщений и поддержки клиентов.

"Со временем это распространится и на нашу работу над метапространством, где люди смогут гораздо легче создавать аватары, объекты, миры и код, связывающий все это воедино", - сказал глава Meta.

Цукерберг также заявил, что генеративный ИИ "буквально коснется каждого из наших продуктов", и намекнул на то, как эта технология может ускорить зарождение службы поддержки клиентов WhatsApp.

По его словам, хотя Meta, как и остальная индустрия, ориентируется на искусственный интеллект, она не отказывается от метапространства. Он сказал, что "рассказ о том, что Meta отходит от метапространства", не соответствует действительности, о чем свидетельствует запланированный к концу этого года дебют следующей гарнитуры виртуальной реальности Quest VR.

Напомним, Meta представила модель искусственного интеллекта, которая может выбирать отдельные объекты из изображения. Исследовательский отдел компании заявил, что его модель Segment Anything Model или SAM может идентифицировать объекты на изображениях и видео даже в случаях, когда они не встречались с этими объектами во время обучения.