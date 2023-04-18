Цукерберг "ничего не заработал", но стоил компании Meta 27 млн долларов

Марк Цукерберг в 2022 году получил номинальную зарплату в 1 доллар и не получил никаких бонусов, но при этом обошелся компании в десятки миллионов компенсаций на покрытие расходов, в том числе на охрану и перелеты частным самолетом.

Об этом говорится в материале The Register.

Согласно декларации, опубликованной накануне ежегодного собрания акционеров в конце мая, в прошлом году Цукерберг заработал в Meta один доллар, но получил 27,11 миллиона долларов в графе "Все остальные компенсации".

Из них 14,82 млн долларов приходится на усиленную личную охрану, которая обеспечивается в его резиденциях и во время личных поездок в соответствии с общей программой безопасности.

Meta заявляет, что обнаружила "конкретные угрозы" для Цукерберга "так как он является нашим учредителем, генеральным директором, председателем совета директоров и мажоритарным акционером. Мы считаем, что роль Цукерберга ставит его в уникальное положение: он является синонимом Meta, и, как следствие, негативные настроения по отношению к нашей компании напрямую связаны с господином Цукербергом и часто переносятся на него".

Компенсация для Цукерберга также включает около 2,3 миллиона долларов за расходы, связанные с личным использованием частного самолета. Сюда входят расходы по пассажирским перевозкам, топливу, экипажу и питанию. Частный самолет опосредованно принадлежит миллиардеру и эксплуатируется независимой чартерной компанией.

Операционный доход Meta составил 29,94 млрд долларов в календарном 2022 году, что на 38% меньше, чем в прошлом году. Это произошло на фоне выручки в 116,7 млрд, что на 1% меньше. Расходы составили 87,66 млрд, и именно поэтому в ноябре и марте Meta произвела сокращение рабочих мест.

В отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США отмечено, что среднее вознаграждение сотрудников компании "Мета" составило 296 320 долларов США, включая зарплату, премии, комиссионные по продажам и стоимость акций, предоставленных сотрудникам. Базовая зарплата не указана.

Напомним, в марте Meta Platforms Inc. начала сокращать рабочие места. 16 марта без работы осталось 1500 сотрудников из отдела подбора персонала и работы с персоналом.