Цукерберг "нічого не заробив", але коштував компанії Meta 27 млн доларів

Марк Цукерберг у 2022 році отримав номінальну зарплату в 1 долар і не отримав жодних бонусів, але при цьому коштував компанії десятки мільйонів компенсацій на покриття витрат, у тому числі на охорону та перельоти приватним літаком.

Про це йдеться в матеріалі The Register.

Згідно з декларацією, опублікованою напередодні щорічних зборів акціонерів наприкінці травня, минулого року Цукерберг заробив в Meta один долар, але отримав 27,11 мільйона доларів у графі "Всі інші компенсації".

З них 14,82 млн доларів припадає на посилену особисту охорону, яка забезпечується в його резиденціях і під час особистих поїздок відповідно до загальної програми безпеки.

Meta заявляє, що виявила "конкретні загрози" для Цукерберга "внаслідок того, що він є нашим засновником, генеральним директором, головою ради директорів і мажоритарним акціонером. Ми вважаємо, що роль пана Цукерберга ставить його в унікальне становище: він є синонімом Meta, і, як наслідок, негативні настрої щодо нашої компанії безпосередньо пов'язані з паном Цукербергом і часто переносяться на нього".

Компенсація для Цукерберга також включає майже 2,3 мільйона доларів за витрати, пов'язані з особистим використанням приватного літака. Сюди входять витрати на пасажирські перевезення, паливо, екіпаж і харчування. Приватний літак опосередковано належить мільярдерові і експлуатується незалежною чартерною компанією.

Операційний дохід Meta склав 29,94 млрд доларів у календарному 2022 році, що на 38% менше, ніж у попередньому році. Це відбулося на тлі виручки в 116,7 млрд, що на 1% менше. Витрати склали 87,66 млрд, і саме тому в листопаді та березні Meta провела скорочення робочих місць.

У звіті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США зазначено, що середня винагорода співробітників компанії "Мета" становила 296 320 доларів США, що включає зарплату, премії, комісійні з продажу та вартість акцій, наданих співробітникам. Базова зарплата не вказана.

Нагадаємо, в березні Meta Platforms Inc. почала скорочувати робочі місця. 16 березня без роботи залишилися 1500 співробітників з відділу підбору персоналу та роботи з персоналом.