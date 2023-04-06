Meta выпустила модель искусственного интеллекта, идентифицирующую элементы на изображениях (ВИДЕО)

Компания Meta, которой принадлежит социальные сети, Facebook и Instagram, представила модель искусственного интеллекта, которая может выбирать отдельные объекты из изображения.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что исследовательский отдел компании Meta заявил, что его модель Segment Anything Model или SAM может идентифицировать объекты на изображениях и видео даже в случаях, когда они не встречались с этими объектами во время обучения.

С помощью инструмента SAM можно выбирать объекты, нажимая на них или создавая текстовые подсказки.

Meta рассказала о нескольких функциях, развертывающих тип генеративного искусственного интеллекта, популяризированного ChatGPT, который создает совершенно новое содержимое вместо того, чтобы просто идентифицировать или классифицировать данные, как другие искусственные интеллекты.

К примеру, инструмент может создавать сюрреалистическое видео с текстовых подсказок и генерировать иллюстрации к детским книгам и прозе.

Исполнительный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что внедрение таких генеративных творческих инструментов на основе искусственного интеллекта станет приоритетом для компании в этом году.

Meta уже использует технологию, подобную SAM, для таких действий как обозначение фотографий, модерация запрещенного контента и определение того, какие публикации рекомендовать пользователям Facebook и Instagram.

Компания заявила, что выпуск SAM расширит доступ к такому типу технологий.

Модель SAM и набор новых данных будут доступны для загрузки по некоммерческой лицензии. Пользователи, загружающие собственные изображения в сопроводительный прототип, также должны согласиться использовать его только для исследовательских целей.

Напомним, что в конце февраля Meta анонсировала выпуск новой языковой модели , которая должна стать конкурентом чата ChatGPT. Разработка Meta под названием LLaMA показала перспективу в генерировании текста, обобщении письменного материала и более сложных задачах, таких как решение математических теорем.

Позже гендиректор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta экспериментирует с чатами на основе искусственного интеллекта в WhatsApp, Messenger и Instagram. В долгосрочной перспективе разработчики планируют создать полноценные персонажи с искусственным интеллектом.