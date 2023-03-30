В Instagram несколько пользователей смогут создавать общие коллекции сохраненных сообщений

В социальной сети Instagram, принадлежащей компании Meta, расширили возможности функции создания коллекций сохраненных публикаций: теперь несколько пользователей смогут делать совместные группы избранных сообщений.

Об этом сообщил отраслевой новостной портал TechCrunch.

"Общие коллекции" — способ для людей общаться с друзьями через общие интересы, сохраняя публикации в общей коллекции в групповом чате или личном DM. Другими словами, теперь вы можете делиться публикациями с друзьями или группой друзей и хранить их в доступном для вас месте", - говорится в пресс-релизе Meta.

Любой участник может добавлять или удалять публикации из коллекции. Пользователи также могут непосредственно добавлять в общую коллекцию сообщения, которыми делятся в чате.

Коллекцию можно создать с одним другом или с несколькими. Для этого нужно выбрать пользователей из списка и создать таким образом группу.

Фото: скрин Instagram/ Delo.ua



Специалисты рассматривают новую функцию как попытки Instagram конкурировать с Pinterest, предлагающим функцию "Групповые доски" с 2018 года, что позволяет пользователям коммуницировать на платформе.

Напомним, ранее в Instagram появились собственные каналы, где авторы контента могут публиковать фото, видео или голосовые сообщения своей аудитории. Подписчики не могут публиковать сообщения на каналах, но могут реагировать на сообщения и голосовать в опросах. Такой формат напоминает Telegram-каналы.

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