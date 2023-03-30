В Instagram декілька користувачів зможуть створювати спільні колекції збережених дописів

В соціальній мережі Instagram, яка належить компанії Meta, розширили можливості функції створення колекцій збережених публікацій: тепер декілька користувачів зможуть робити спільні групи обраних дописів.

Про це повідомив галузевий новинний портал TechCrunch.

"Спільні колекції" — спосіб для людей спілкуватися з друзями через спільні інтереси, зберігаючи публікації в спільній колекції в груповому чаті або особистій DM. Іншими словами, тепер ви можете ділитися публікаціями з друзями або групою друзів і зберігати їх у доступному для вас місці", — йдеться в пресрелізі Meta.

Будь-який учасник чату може додавати або видаляти публікації з колекції. Користувачі також мають можливість безпосередньо додавати до спільної колекції дописи, якими діляться в чаті.

Колекцію можна створити з одним другом, або з декількома. Для цього потрібно обрати користувачів зі списку, та створити таким чином групу.

Фото: скрин Instagram/ Delo.ua



Фахівці розглядають нову функцію як спроби Instagram конкурувати з Pinterest, який пропонує інструмент "Групові дошки" з 2018 року, що дозволяє користувачам комунікувати на платформі.

Нагадаємо, раніше у Instagram зʼявилися власні канали, де автори контенту можуть публікувати фото, відео чи голосові повідомлення для своєї аудиторії. Підписники не зможуть публікувати повідомлення на каналах, але зможуть реагувати на повідомлення і голосувати в опитуваннях. Таки формат нагадує Telegram-канали.

Джерело фото: ua.depositphotos.com