Meta випустила модель штучного інтелекту, яка ідентифікує елементи на зображеннях (ВІДЕО)

Компанія Meta, якій належить соціальні мережі, Facebook та Instagram, презентувала модель штучного інтелекту, яка може вибирати окремі об’єкти із зображення.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що дослідницький відділ компанії Meta заявив, що його модель Segment Anything Model, або SAM, може ідентифікувати об’єкти на зображеннях і відео навіть у випадках, коли вони не зустрічалися з цими об’єктами під час навчання.

За допомогою SAM об’єкти можна вибирати, натискаючи на них або створюючи текстові підказки.

Meta розповіла про декілька функцій, які розгортають тип генеративного штучного інтелекту, популяризованого ChatGPT, який створює абсолютно новий вміст замість того, щоб просто ідентифікувати чи класифікувати дані, як інші штучні інтелекти.

Наприклад, інструмент може створювати сюрреалістичне відео з текстових підказок та генерувати ілюстрації до дитячих книжок та прози.

Виконавчий директор Meta Марк Цукерберг заявив, що впровадження таких генеративних "творчих інструментів" на основі штучного інтелекту стане пріоритетом для компанії цьогоріч.

Meta вже використовує технологію, подібну до SAM, для таких дій, як позначення фотографій, модерація забороненого контенту та визначення того, які публікації рекомендувати користувачам Facebook та Instagram.

Компанія заявила, що випуск SAM розширить доступ до такого типу технологій.

Модель SAM і набір нових даних будуть доступі для завантаження за некомерційною ліцензією. Користувачі, які завантажують власні зображення до супровідного прототипу, також повинні погодитися використовувати його лише для дослідницьких цілей.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Meta анонсувала випуск нової мовної моделі, яка має стати конкурентом чатботу ChatGPT. Розробка Meta під назвою LLaMA показала перспективу в генеруванні тексту, узагальненні письмового матеріалу та складніших завданнях, таких як вирішення математичних теорем.

Пізніше гендиректор компанії Марк Цукерберг заявив, що Meta експериментує з чатами на основі штучного інтелекту в WhatsApp, Messenger та Instagram. У довгостроковій перспективі розробники планують створити повноцінних персонажів зі штучним інтелектом.