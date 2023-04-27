Цукерберг анонсував "корисний для мільярдів" штучний інтелект

Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг заявив інвесторам, що бачить можливість представити ШІ мільярдам людей таким чином, щоб він був корисним і значущим.

Про це пише The Verge.

Цукерберг не уточнив, як саме Meta додасть генеративний ШІ до своїх додатків, але дав найбільш детальну інформацію про прибутки компанії за перший квартал цього року - 5,7 млрд доларів, що на 24% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Ми досліджуємо можливості чату в WhatsApp і Messenger, інструменти для створення візуальних постів у Facebook і Instagram, а також реклами, а з часом - відео і мультимодальні можливості", - сказав Цукерберг.

Він очікує, що ці інструменти будуть цінними для всіх, наприклад, для бізнес-повідомлень і підтримки клієнтів.

"З часом це пошириться і на нашу роботу над метапростором, де люди зможуть набагато легше створювати аватари, об'єкти, світи та код, що зв'язує все це воєдино", - сказав очільник Meta.

Цукерберг також заявив, що генеративний ШІ "буквально торкнеться кожного з наших продуктів", і натякнув на те, як ця технологія може прискорити зародження служби підтримки клієнтів WhatsApp.

За його словами, хоча Meta, як і решта індустрії, орієнтується на штучний інтелект, вона не відмовляється від метапростору. Він сказав, що "розповідь про те, що Meta відходить від метапростору", не відповідає дійсності, про що свідчить запланований на кінець цього року дебют наступної гарнітури віртуальної реальності Quest VR.

Нагадаємо, Meta презентувала модель штучного інтелекту, яка може вибирати окремі об’єкти із зображення. Дослідницький відділ компанії заявив, що його модель Segment Anything Model, або SAM, може ідентифікувати об’єкти на зображеннях і відео навіть у випадках, коли вони не зустрічалися з цими об’єктами під час навчання.