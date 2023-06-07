Регулятор США требует заморозить часть активов Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в федеральный суд с просьбой издать приказ о временной заморозке американских активов криптовалютной биржи Binance.

SEC опубликовала соответствующий документ, Binance ответила в Twitter.

Регулятор обвиняет Binance в "многолетних неправомерных действиях", в частности, речь идет о нарушении законодательства США и "уклонении от регуляторного надзора".

В частности, SEC утверждает, что Binance искусственно завышала объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не ограничивала доступ клиентов из США к своей платформе и вводила в заблуждение инвесторов по поводу своих средств контроля за рынком.

Binance является международной криптобиржей и заявляет, что иск SEC касается только американского филиала. Binance.US в свою очередь заявила, что активы клиентов останутся в безопасности, а платформа будет продолжать совершать сделки. Компания готова отстаивать свои интересы в суде.

Напомним, ранее CFTC подала иск в суд на Binance, ее соучредителя Чанпена Чжао, обвинив его в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах. Этот иск сказался на состоянии криптовалюты. Bitcoin резко подешевел почти на тысячу долларов, но позже частично стабилизировался.

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