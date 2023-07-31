Криптобиржа Binance сворачивает работу на региональных рынках из-за судебных проблем в США - эксперты

Если давление правительства США на биржу криптовалют продолжится, минуя возможности мирного урегулирования с выплатой крупных штрафов, тогда Binance может стать жертвой американо-китайского противостояния, говорит аналитик ЦБТ Максим Орищак. В таком случае известная платформа не сможет работать не только в Штатах, но и странах, которые находятся в зоне политического влияния Вашингтона. О том, какие проблемы пытается решить известная платформа Бинанс, Delo.ua рассказывает в статье "Свой или чужой. Почему Binance все сложнее строить бизнес в мире".

Если криптобиржа не сможет решить проблемы с Комиссией по ценным бумагам Соединенных Штатов (SEC), тогда на место Binance придет американская криптобиржа Coinbase и другие игроки крипторинка, акцентирует Орищак.

Такой расклад может негативно повлиять на мировую криптоиндустрию, поскольку проблемы биржи Binance могут усугубить волатильность на рынке криптовалют, привести к оттоку инвестиций из индустрии и даже спровоцировать гибель других криптокомпаний, говорит старший юрист юридической компании GLS Марина Ускова.

"Проведение крипторепрессий со стороны государственных регуляторов является плохой и непродуктивной идеей, ведь может привести к криптозастою. Первыми пострадавшими будут биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) и Binance USD (BUSD), далее наступит крах альткоинов", – говорит Ускова.

Так что, если биржа Binance хочет "остаться на плаву", у компании есть единственный выход - это урегулировать спор с SEC, а также выработать с Комиссией путь для регулирования бизнес-деятельности, считает управляющий партнер украинского офиса международной юридической фирмы Wolf Theiss Тарас Думич.

Кроме того, компания должна повышать уровень проверок на отмывание грязных средств на случай обращений со стороны контролирующих органов, добавляет Ускова.

"Несомненно, что регуляторы всех других стран будут внимательно наблюдать за процессом в США. Если он будет решен в США, то повысится шанс для урегулирования деятельности Binance в других странах", - говорит Думич.

В принципе, криптобиржа Binance постарается сделать все необходимое, чтобы решить существующие проблемы с контролирующими органами и закрепиться на рынках развитых стран мира, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин. В частности, для этого платформа проводит оптимизацию штата в компании и ищет специалистов, которые разбираются в европейских политиках. Такая практика целесообразна и понятна.

"Если Binance сможет одним из первых решить проблемы с финансовыми регуляторами разных стран, а также адаптировать свой бизнес под новые законодательные требования и получить необходимые разрешения, тогда компания сможет приблизиться к контролю наибольшей части крипторинка", - говорит Шевчишин.

Ранее сообщалось, что в Украине криптоинвесторы будут платить налог с инвестиционной прибыли.

Более того, какие проблемы пытается решить известная платформа Бинанс на региональных рынках, Delo.ua рассказывает в статье "Свой или чужой. Почему Binance все сложнее строить бизнес в мире".