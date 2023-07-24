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Фінанси
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В Україні криптоінвестори будуть платили податок з інвестиційного прибутку

Українські інвестори будуть платити податок на криптовалюту. Джерело: depositphotos.com
Українські інвестори будуть платити податок на криптовалюту. Джерело: depositphotos.com

В законопроекті про оподаткування криптовалют Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку пропонує оподатковувати інвестиційний прибуток приватних інвесторів. Про це під час інтерв’ю Delo.ua розповів член НКЦПФР Юрій Бойко.

В концепції сказано, що планується оподатковувати наступні операції:

  • Продаж віртуальних активів за фіатні гроші. 
  • Обмін віртуальних активів на певний товар або послугу. 

Водночас з цим, оподаткуванню не підлягає:

  • Створення (майнінг), розміщення та погашення віртуального активу емітентом.
  • Обмін віртуальних активів на інші віртуальні активи. 
  • Зростання ринкової вартості активів. 

Це значить, що якщо фізичні особи будуть проводити вказані операції, тоді вони будуть оподатковуватися як інвестиційний прибуток. 

"Наприклад, людина купила криптовалюту на 1000 грн, а продала – на 1500 грн. Тоді 500 грн – це інвестиційний прибуток. Саме з цієї суми треба заплатити податок у розмірі 19,5%. В даному випадку 18% - це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), а 1,5% - військовий збір", - пояснює член НКЦПФР Юрій Бойко. 

При цьому якщо операції будуть проводити юридичні особи, тоді доходи від операцій з віртуальними активами оподатковуються на загальних підставах за загальною ставкою податку на прибуток (18%). 

Раніше експерти розповідали про те, чому інвесторам варто торгувати анонімними криптовалютами всередині дня.

Більше про те, як буде побудовано оподаткування криптовалюти в Україні, чи потрібно буде готувати декларацію про майновий стан і доходи власникам віртуальних активів, читайте в інтерв’ю "Які податки на криптовалюти будуть платити українці. Розповідає Юрій Бойко, член НКЦПФР".

Автор:
Христина Коновалова