В Україні криптоінвестори будуть платили податок з інвестиційного прибутку

В законопроекті про оподаткування криптовалют Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку пропонує оподатковувати інвестиційний прибуток приватних інвесторів. Про це під час інтерв’ю Delo.ua розповів член НКЦПФР Юрій Бойко.

В концепції сказано, що планується оподатковувати наступні операції:

Продаж віртуальних активів за фіатні гроші.

Обмін віртуальних активів на певний товар або послугу.

Водночас з цим, оподаткуванню не підлягає:

Створення (майнінг), розміщення та погашення віртуального активу емітентом.

Обмін віртуальних активів на інші віртуальні активи.



Зростання ринкової вартості активів.



Це значить, що якщо фізичні особи будуть проводити вказані операції, тоді вони будуть оподатковуватися як інвестиційний прибуток.

"Наприклад, людина купила криптовалюту на 1000 грн, а продала – на 1500 грн. Тоді 500 грн – це інвестиційний прибуток. Саме з цієї суми треба заплатити податок у розмірі 19,5%. В даному випадку 18% - це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), а 1,5% - військовий збір", - пояснює член НКЦПФР Юрій Бойко.

При цьому якщо операції будуть проводити юридичні особи, тоді доходи від операцій з віртуальними активами оподатковуються на загальних підставах за загальною ставкою податку на прибуток (18%).

Раніше експерти розповідали про те, чому інвесторам варто торгувати анонімними криптовалютами всередині дня.

Більше про те, як буде побудовано оподаткування криптовалюти в Україні, чи потрібно буде готувати декларацію про майновий стан і доходи власникам віртуальних активів, читайте в інтерв’ю "Які податки на криптовалюти будуть платити українці. Розповідає Юрій Бойко, член НКЦПФР".