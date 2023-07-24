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Финансы
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В Украине криптоинвесторы будут платить налог с инвестиционной прибыли

Украинские инвесторы будут платить налог на криптовалюту. Источник: depositphotos.com
Украинские инвесторы будут платить налог на криптовалюту. Источник: depositphotos.com

В законопроекте о налогообложении криптовалют Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предлагает налогооблагать инвестиционную прибыль частных инвесторов. Об этом в интервью Delo.ua рассказал член НКЦБФР Юрий Бойко.

В концепции сказано, что планируется облагать налогом следующие операции:

  • Продажа виртуальных активов по фиатным деньгам.
  • Обмен виртуальных активов на товар или услугу.

В то же время, налогообложению не подлежит:

  • Создание (майнинг), размещение и погашение виртуального актива эмитентом.
  • Обмен виртуальных активов в другие виртуальные активы.
  • Рост рыночной стоимости активов.

Это значит, что если физические лица будут проводить указанные операции, тогда они будут облагаться налогом как инвестиционная прибыль.

"Например, человек купил криптовалюту на 1000 грн, а продал - на 1500 грн. Тогда 500 грн - это инвестиционная прибыль. Именно с этой суммы надо заплатить налог в размере 19,5%. В данном случае 18% - это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а 1,5% – военный сбор», – объясняет член НКЦБФР Юрий Бойко. .

При этом если сделки будут проводить юридические лица, тогда доходы от операций с виртуальными активами облагаются налогом на общих основаниях по общей ставке налога на прибыль (18%).

Ранее эксперты рассказывали о том, почему инвесторам следует торговать анонимными криптовалютами внутри дня.

Больше о том, как будет построено налогообложение криптовалюты в Украине, нужно ли будет готовить декларацию об имущественном положении и доходах владельцам виртуальных активов, читайте в интервью "Какие налоги на криптовалюты будут платить украинцы. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР".

Автор:
Христина Коновалова