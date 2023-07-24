В Украине криптоинвесторы будут платить налог с инвестиционной прибыли

В законопроекте о налогообложении криптовалют Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предлагает налогооблагать инвестиционную прибыль частных инвесторов. Об этом в интервью Delo.ua рассказал член НКЦБФР Юрий Бойко.

В концепции сказано, что планируется облагать налогом следующие операции:

Продажа виртуальных активов по фиатным деньгам.

Обмен виртуальных активов на товар или услугу.

В то же время, налогообложению не подлежит:

Создание (майнинг), размещение и погашение виртуального актива эмитентом.

Обмен виртуальных активов в другие виртуальные активы.



Рост рыночной стоимости активов.



Это значит, что если физические лица будут проводить указанные операции, тогда они будут облагаться налогом как инвестиционная прибыль.

"Например, человек купил криптовалюту на 1000 грн, а продал - на 1500 грн. Тогда 500 грн - это инвестиционная прибыль. Именно с этой суммы надо заплатить налог в размере 19,5%. В данном случае 18% - это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а 1,5% – военный сбор», – объясняет член НКЦБФР Юрий Бойко. .

При этом если сделки будут проводить юридические лица, тогда доходы от операций с виртуальными активами облагаются налогом на общих основаниях по общей ставке налога на прибыль (18%).

Ранее эксперты рассказывали о том, почему инвесторам следует торговать анонимными криптовалютами внутри дня.

Больше о том, как будет построено налогообложение криптовалюты в Украине, нужно ли будет готовить декларацию об имущественном положении и доходах владельцам виртуальных активов, читайте в интервью "Какие налоги на криптовалюты будут платить украинцы. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР".